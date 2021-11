Ķīnas vadošais medijs noklusē patiesību par Polijas kamaniņu braucēja smagajām traumām

Jauns.lv jau vēstīja, ka Polijas līderis guva traumu treniņu brauciena laikā, jo pēkšņi neatvērās vienas virāžas vārti. Negadījumā tika pamatīgi sadragāta Mateuša Sohoviča ceļgala bļodiņa, kurai drīz pēc tam tika veikta veiksmīga operācija, kā arī labajā kājā bija izplēsts caurums praktiski līdz kaulam.

Kā ziņo izdevums “Insider”, Ķīnas valsts medijā sākotnēji tika publicēts vēstījums, kurā tika pausts viedoklis, ka Polijas kamaniņu braukšanas komanda ir patīkami pārsteigta par Jaņcjinas trases infrastruktūru. Piedevām Polijas komandas treneris publikācijā esot izteicies, ka trase ir tehniski grūta, bet neesot bīstama.

Maz ticams, ka Polijas puse pēc viņu līdera gūtā savainojuma būtu tik glaimojoši izteikusies par Jaņcjinā pieredzēto. Ne velti Sohovičs poļu presei notikušo dēvēja par Dantes cienīgiem skatiem, jo nevienam īsti nebija saprašanas, kā vajadzētu rīkoties. Kam par pierādījumu kalpo fakts, ka šīs raksts visai ātri ticis izdzēsts.

Drīz pēc tam parādījās jauna publikācija, kurā Mateušam Sohovičam tika vēlēta laba veselība, kā arī minēts fakts, ka Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija sākusi izmeklēšanu par negadījumu, tomēr nevienā vietā nav minēts, kas tieši un kā noticis. Sohovičs bija vien guvis savainojumu.

Slimnīcā piedzīvoto Mateušs Sohovičs nav publiski kritizējis, bet trases darbiniekus gan. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Jauns.lv jau vēstīja, Mateuša Sohoviča lielais mērķis bija kvalificēties jau otrajai Olimpiādei pēc kārtas, tomēr pēc pirmdien notikušā šausminošā negadījuma, viņš vairs nav drošs, ka spēs piedalīties Pekinas olimpiskajās spēlēs. Poļu sportists tic, ka spēs sadziedēt gūto traumu, bet par psiholoģisko pusi viņš stipri šaubās.

Kā ziņo Polijas Kamanu sporta veidu sporta veidu federācija, viņu izlases līderis guva traumu treniņu brauciena laikā, jo pēkšņi neatvērās vienas virāžas vārti. Lieki piebilst, ka visu virāžu vārtiem ir jābūt atvērtiem laikā, kad kāds sportists atrodas trasē.

Sarunā ar Polijas izdevumu “Onet” 25 gadus vecais sportists neslēpj, ka viss varējis beigties arī ar traģēdiju: “Es ieraudzīju zaļo gaismu un devos trasē. Man pirmo reizi veiksmīgi izdevās izbraukt divas grūtās virāžas, kad pēkšņi es sev priekšā ieraudzīju aizvērtus vārtus. Es ļāvu kamanām izslīdēt un ieņēmu tādu kā kalnu slēpotāja pozu, jo biju izdomājis, ka varētu pārlēkt pāri vārtiem, tomēr viss notika tik zibenīgi, un man nebija īsti laika atsperties,” piedzīvotās šausmas atceras sportists.

Sohovičs norāda, ka arī medicīniskā palīdzība netika saņemta diez ko operatīvi un viņam nācās aptuveni pusstundu nogulēt trasē, līdz tika transportēts uz slimnīcu: “Tas, kāpēc man ir lauztas tikai kājas, nevis viss mans ķermenis, ir manas reakcijas dēļ, citādāk viss varēja beigties ar traģēdiju,” uzskata poļu cerība kamaniņu sportā, izceļot arī medicīniskā personāla apjukumu un nezināšanu kā rīkoties. Notikušo viņš dēvēja par Dantes cienīgiem skatiem, turklāt kāds cilvēks mēģinājis ar roku pat pieskarties viņa caurumam kājā.

Cietušais sportists cer, ka spēs atveseļoties līdz februārim, kad gaidāmas Pekinas olimpiskās spēles, tomēr psiholoģiski tas būs ļoti smagi: “Es ceru startēt Pekinā ar Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas īpašu ielūgumu, kas varētu man ļaut koncentrēties uz rehabilitāciju, nevis cīņu par reitinga punktiem, tomēr lielāka problēma varētu būt mana psiholoģiskā gatavība, jo es varētu baidīties par to, kas mani sagaida aiz nākamā trases līkuma,” par savām bažām izdevumam "Onet" stāsta Sohovičs.

Ir pamats cerēt, ka Jaņcjinas trasē nekas tāds vairs neatkārtosies un visas nepilnības tiks novērstas, jo par trases sagatavošanu atbild latvietis ar divu olimpisko spēļu pieredzi šajā amatā - Normunds Kotāns. Latvijas bobslejisti un skeletonisti, kuri trasi iemēģināja pirms pāris nedēļām, iepriekš nav slēpuši, ka trase, kurā notiks Pekinas olimpiskās spēles, ir ļoti labi un pārdomāti sagatavota.

Saistītās ziņas Pekinas olimpisko spēļu kamaniņu trases iemēģināšana gandrīz beidzas ar traģēdiju; sportists vaino rīkotājus FOTO: plūdi Vācijā izpostījuši slaveno Kēnigszē kamaniņu trasi; zaudējumi pārsniedz 10 miljonus eiro 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, iespējams, sekosim līdzi arī sieviešu divnieku sacensībām kamaniņu sportā

Neraugoties uz to, ka renes sporta veidos cenšas īpaši piedomāt pie drošības apsvērumiem, arī pēdējos gados r notikuši traģiski incidenti. Visskaļākais no tiem bija 2010. gadā, kad Vankūveras olimpisko spēļu treniņbraucienā gāja bojā gruzīnu kamaniņu braucējs Nodars Kumaritašvili. Viņš aptuveni 140 kilometru stundā lielā ātrumā izlidoja no trases un ietriecās konstrukcijās. Vēlāk izmeklēšanā tika noskaidrots, ka pats sportists pieļāvis ļoti rupju kļūdu pasaulē ātrākajā trasē, tomēr arī Vistleras trases konstrukcijas operatīvi tika izmainītas.

Arī Siguldas trasē ir notikuši traģiski negadījumi: 2001. gadā trasē bojā gāja skeletonists Ģirts Ostenieks, kurā ietriecās tukšas Krievijas komandas bobsleja kamanas. Krievijas sieviešu komandas pārstāvji neesot paguvuši aizvērt drošības vārtus, kad pamanīja, ka tukšas kamanas pēkšņi sākušas slīdēt.