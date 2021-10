Bens Simonss tiek patriekts no "76ers" treniņa un nedrīkstēs piedalīties spēlē

Pēc otrdienas treniņa "76ers" paziņoja, ka Simonss nespēlēs jaunās sezonas atklāšanas spēlē pret Ņūorleānas "Pelicans", jo uz vienu spēli izslēgts no komandas par kaitniecību.

Filadelfijas komandas treneris Doks Riverss padzina Austrālijas basketbola zvaigzni no treniņa pēc tam, kad Simonss vairākkārtīgi atteicās izpildīt trenera rīkojumus, ASV raidorganizācijas ESPN basketbola apskatniekam Eidrienam Vodžnarovskim stāstījuši anonīmi avoti.

"Es domāju, ka viņš šodien novērsa uzmanību no treniņa," sacīja komandas galvenais treneris. "Nedomāju, ka viņš vēlējās darīt to, ko darīja citi," piebilda treneris, sakot, ka padzinis Simonsu no treniņa, bet pārējie turpinājuši.

Vodžnarovska rīcībā esošā informācija liecina, ka "76ers" Simonsam noteikusi 1,4 miljonu ASV dolāru (1,2 miljonu eiro) jeb 360 000 ASV dolāru sodu par katru no četrām pirmssezonas spēlēm, uz kurām viņš neieradās. Tāpat viņš sodīts par neierašanos uz treniņiem un sanāksmēm. Kopš atgriešanās komandā 11. oktobrī Simonss neko nav nopelnījis.

Par trešdienas spēles izlaišanu viņš zaudēs vēl 227 000 ASV dolāru.

Avoti ESPN apskatniekam apliecinājuši, ka komandā nepārtraukti tiek runāts par Simonsa nevēlēšanos garīgi un fiziski iesaistīties "76ers" darbā.

Kopš atgriešanās komandā basketbolists nav runājis ar medijiem.

11. oktobrī Simonss negaidīti ieradās Filadelfijā, lai pievienotos "76ers", lai gan iepriekš tika vēstīts, ka viņš klubā negrasās atgriezties.

Simonss nepiedalījās "76ers" pirmssezonas nometnē, dažādos sodos un algā zaudējot nepilnu miljonu ASV dolāru (860 tūkstošus eiro), tomēr arī kluba iespējas veikt maiņas darījumu pašlaik nav lielas, jo NBA tirgū pašlaik nav tāda līmeņa spēlētāju, klāstījuši avoti, kas pārzina situāciju.

Maiņas darījumu apgrūtina sportista lielais līgums, kuram aizritējis vien pirmais no pieciem gadiem. Līguma summa ir vairāk nekā 177 miljoni ASV dolāru (151 miljons eiro).

Tāpat ne pārāk labi tika aizvadīta iepriekšējā sezona, 58 pamatturnīra spēlēs vidēji mačā gūstot 14,3 punktus, kas ir mazākais rādītājs četru sezonu laikā, kā arī sakrājot 7,2 atlēkušās bumbas un 6,9 rezultatīvas piespēles. 12 izslēgšanas spēlēs viņa kontā vidēji 11,9 punkti, 7,9 atlēkušās bumbas un 8,8 rezultatīvas piespēles mačā.

Basketbolistu "76ers" 2016. gada jauno spēlētāju draftā izvēlējās ar pirmo numuru.