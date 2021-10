Strēlniekam neveiksme Belgradā; Mejerim un Strautiņam sekmīgas spēles Eirokausā

"Žalgiris" Eirolīgā joprojām cīnās bez uzvarām, viesos ar rezultātu 61:73 (14:13, 13:16, 15:17, 19:27) zaudējot Belgradas "Crvena zvezda mts".

Ar zaudējumu pie "Žalgiris" stūres debitēja Jurijs Zdovs, kurš amatā nomainījis Martinu Šilleru.

Strēlnieks 23 minūtēs un 35 sekundēs realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un ar tādu pašu precizitāti grozā raidīja vienu tālmetienu, kā arī trāpīja savu vienīgo soda metienu. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un sakrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

"Žalgiris" komandā produktīvākais ar 14 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Džošs Nebo, bet uzvarētājiem 15 punktus guva Nikola Kaliničs.

Tikmēr Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona" pirmajā puslaikā aizmeta garām visus 12 tālmetienus, tomēr spraigā cīņā izcīnīja savu trešo uzvaru Eirolīgas sezonā. Barselonieši savā laukumā ar rezultātu 79:78 (10:17, 17:15, 28:15, 12:20, 12:11) pagarinājumā uzveica Pirejas "Olympiakos".

Šmits laukumā pavadītajās astoņās minūtēs un 22 sekundēs netrāpīja visus trīs tālmetienus, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva divas kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi.

Uzvaru mājiniekiem nodrošināja Pjērs Oriola precīzie soda metieni septiņas sekundes pirms pagarinājuma beigām. Otrā laukuma galā Kosts Sluks nerealizēja pēdējās sekundes metienu, kas, sasniedzot savu mērķi, būtu atnesis viesiem uzvaru.

Ar 22 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām uzvarētājiem atzīmējās Nikola Mirotičs, bet deviņi punkti, 13 bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles bija Nikam Kalatesam.

Pretiniekiem rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Sluks.

Vēl trešdien Madrides "Real" savā laukumā ar rezultātu 94:86 (30:12, 21:27, 21:26, 22:21) uzvarēja "Monaco".

Madridiešiem ar 18 punktiem atzīmējās Geršons Jabusele, bet 13 punkti, piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles bija Tomā Ertelam. "Monaco" vienībā 24 punktus guva un deviņas rezultatīvas piespēles izdalīja Maiks Džeimss.

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Berlīnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva Stambulas "Anadolu Efes", kas finālā pieveica "Barcelona".

Savukār Mareks Mejeris trešdien guva 18 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmajā spēlē, kaldinot Permas "Parma" uzvaru, bet citā mačā ar 15 punktiem atzīmējās Artūrs Strautiņš.

Krievijas klubs savā laukumā ar rezultātu 106:84 (27:22, 29:25, 27:18, 23:19) uzveica Čehijas vienību "Opava".

Mejeris spēlēja 22 minūtes un 30 sekundes, metot ar 100% precizitāti, jo grozā krita visi viņa pieci divpunktu metieni, kā arī abi tālmetieni un divi soda metieni. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja divus metienus, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja pārliecinoši labāko +/- rādītāju komandā (+25) un labāko efektivitātes koeficientu (27).

Mejeris bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, bet pretiniekiem 20 punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Matīass Markusons.

Vēl C apakšgrupā spēlē Hertogenbosas "Heroes" un Lisabonas "Benfica" komandas.

Tikmēr Strautiņa pārstāvētā Itālijas vienība Redžo Emīlijas "UnaHotels" mājās ar 93:70 (22:18, 20:19, 33:20, 18:13) pieveica Izraēlas komandu Ganneras "Hapoel Gilboa Galil".

Strautiņš 26 minūtēs un 59 sekundēs realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un piecus no septiņiem "sodiņiem". Jūrmalnieka rēķinā bija arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs piezīmes, viena kļūda, viena pārtverta bumba, pozitīvs +/- rādītājs (+17) un 14 efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem ar 21 punktu rezultatīvākais bija Osvalds Olisevičs.

D grupā cīnīsies arī Saragosas "Casademont" un Saratovas "Avtodor".

Tāpat ar uzvaru turnīru sāka Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vienība "Kyiv", kas mājās ar 69:68 (22:19, 18:16, 12:12, 17:21) guva virsroku pār Sopotas "Trefl".

FIBA Eiropas kausā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Pēc viena apļa turnīra otro posmu sasniegs katras grupas divas labākās komandas.

FIBA Eiropas kauss ir ceturtā līmeņa turnīrs Vecajā kontinentā.