Mairis Briedis: "Nekad neesmu skatījies uz nevienu no saviem pretiniekiem no augšas"

Latvijas boksa zvaigzne pēc savas iepriekšējās cīņas, kas Covid-19 ierobežojumu dēļ noritēja aiz slēgtām durvīm, ar nepacietību gaida iespēju boksēt savu līdzjutēju priekšā.

"Esmu ļoti priecīgs, ka manējiem atkal būs iespēja atbalstīt mani," saka Briedis. "Zinu, ka cilvēki no visas Latvijas ieradīsies, lai atbalstītu mani un izbaudītu vēl vienu aizraujošu boksa nakti "Arēnas Rīga" tribīnēs."

Briedis, kurš pirmoreiz pasaules čempiona titulu kādā no prestižākajām versijām izcīnīja 2017. gadā, ir licis meklēt kartē Latviju. 36 gadus vecais sportists pirmajā smagajā svarā ir izcīnījis pasaules čempiona jostu Starptautiskās Boksa federācijas (IBF), Starptautiskās Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa padomes (WBC) un žurnāla "Ring", kā arī Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) versijās un šobrīd tiek uzskatīts par planētas spēcīgāko bokseri krūzeru svarā.

Pirms gaidītās cīņas ar Mannu Briedis atklāj, ka ir lepns par iespēju "pārstāvēt Latviju un cīnīties par savu tautu".

"Vienmēr cenšos darīt visu iespējamo un treniņos nekad nedodu sev atlaides. Tas ir tāpēc, ka es zinu, ka man ir jāaizstāv jostas, lai pēc cīņas varētu pacelt Latvijas karogu," bokseri citē "Wasserman Boxing".

Ir runāts par to, ka Briedis varētu stāties pretī britu bokserim Lorensam Okolijam titulu apvienošanas cīņā vai pārcelties uz smagā svara kategoriju, kur viņš varētu tikties ar ukraini Oleksandru Usiku revanša mačā.

Neskatoties uz šīm spekulācijām, tiek uzsvērts, ka Latvijas bokseris apliecina, ka ir pilnībā koncentrējies savai gaidāmajai cīņai un nenovērtē par zemu izaicinājuma cimdu, ko metis bijušais WBO starptautiskais čempions un Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) čempiona titula cīņas dalībnieks Manns.

"Nekad neesmu skatījies uz nevienu no saviem pretiniekiem no augšas," saka Briedis. "Mana pieredze jaunībā liecina, ka tas nebeidzas labi. To vienmēr atceros līdz pat šai dienai un ļoti cienu jebkuru pretinieku. Tas ir bokss, un Manns nav viegls pretinieks. Mana komanda ir paveikusi mājasdarbu, analizējot viņu, un mēs zinām, ka viņš ir ciets rieksts," pretinieku 16. oktobra cīņā slavē Latvijas bokseris.

Briedim tā būs pirmā cīņa pēc vairāk nekā gada pārtraukuma.

Latvieša pretinieks Manns, kuram dota iesauka "Zibensvīrs", piecas dienas pirms cīņas būs nosvinējis savu 31. dzimšanas dienu. Profesionālajā boksā viņš ir kopš 2015. gada un šajā laikā 18 cīņās svinējis 17 uzvaras, deviņās no tām - ar nokautu.

Pēdējo reizi ringā viņš kāpa pērnā gada jūnijā, kad ar nokautu uzvarēja citu Vācijas bokseri Radu Rašīdu. Kazahstānas pilsētā Aktebē dzimušajam Mannam savulaik piederēja Pasaules Boksa organizācijas (WBO) starptautiskā čempiona josta.

Briedis pērn septembra beigās Minhenē Pasaules boksa supersērijas (WBSS) finālcīņā pirmajā smagajā svarā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, IBF čempiona jostu un žurnāla "The Ring" jostu.

36 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 27 uzvaras, no kurām 19 bijušas ar nokautu. Viņš cietis vienu zaudējumu - WBSS pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret ukraini Oleksandru Usiku.