Šonedēļ sākas Baltijas un Latvijas līgu sacensības volejbolā

Jau šo svētdien, 3.oktobrī pulksten 18:00 “Credit24” meistarlīgu vīriešiem atklās pagājušā gada Credit 24 meistarlīgas ceturtās vietas un Igaunijas čempionāta uzvarētāji "Bigbank" Tartu, tiekoties ar pagājušās sezonas uzvarētājiem Tallinas "Selver". Tartu komanda šosezon pastiprinājuši savu sastāvu ar vairākiem Igaunijas izlases spēlētājiem, bet iztiks bez leģionāru piesaistes. Kā viens no līderiem jāmin otrā tempa uzbrucējs Marti Juhkami, tāpat komandai pievienojies pieredzējušais cēlājs Kerts Tobals, kurš veiks komandas kapteiņa pienākumus. Šobrīd gan viņš atgūstas no ceļgala traumas, bet visai drīz jau būs gatavs doties laukumā. Tāpat "Bigbank" komandu pastiprinājuši ir Igaunijas izlases otrā tempa uzbrucējs Alberts Hurts un pirmā tempa uzbrucējs Marts Naberts, kurš ir atgriezies no leģionāru gaitām Somijā.

Spēli būs iespējams vērot Postimees.ee portālā.

Latvijas klubi "Credit24" meistarlīgu sāks 9. un 10. oktobrī, kad laukumā dosies Jūrmalas "RTU/Robežsardze" un VK "Biolars/Jelgava/MSĢ", kas pie sevis uzņems igauņu komandas no Pērnavas un Tallinas Tehniskās universitātes.

Tāpat nedēļas nogalē startēs “Optibet” Baltijas līga sievietēm, kur trīs no četrām Latvijas komandām dosies izbraukumā uz Lietuvu. Sestdien, pulksten 18:00, "Rīgas Stradiņa universitāte/MVS" viesos sacentīsies ar TK “Kaunas-VDU” , bet VK “Jelgava” tajā pašā laikā spēkosies ar Alītas “Prekyba-Parama” komandu.

Savukārt svētdien, pulksten 15:00, savu sezonu uzsāks arī "DU/Milatss" komanda, cīnoties par uzvaru ar Jonavas vienību "Aušrine - KKSC".

Tāpat nedēļas nogalē cīņas sāksies arī Latvijas čempionātā.