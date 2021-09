Laksa mača beigās nodrošina Skio basketbolistēm Itālijas Superkausu

Skio basketbolistes mājās notikušā turnīra finālcīņā ar rezultātu 67:64 (21:19, 15:28, 11:6, 20:11) uzveica Venēcijas "Umana Reyer" komandu.

Laksa 11 sekundes pirms finālsvilpes ar trīspunktu gājienu panāca rezultātu 67:64. Atlikušajā laikā venēcietes neatspēlējās, tādējādi latvietes realizētais metiens kļuva par uzvaru nesošo.

Laksa otrdien spēlēja 32 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā grozā raidīja divus no septiņiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes.

Uzvarētājām ar 15 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Olbisa Futo Andrē, bet pretiniecēm 16 punktus guva Ivonne Andersone.

Pusfinālā Laksa guva 12 punktus, kamēr Skio vienība ar rezultātu 99:57 uzveica Raguzas "Passalacqua".

Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītā "Famila" komanda A sērijas pirmo spēli aizvadīs svētdien.