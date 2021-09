Rīgas "Dinamo" sezonas otro izbraukumu sāk ar zaudējumu "Spartak" komandai

Šķiet, ka visas KHL viena no skaļākajām šī rudens pārejām ir 25 gadus vecā kanādiešu uzbrucēja Džeika Virtnena pievienošanās Maskavas “Spartak” komandai. Negadās bieži, kad tāda kalibra spēlētāji kā Virtanens – 2014. gada NHL drafta pirmās kārtas sestā izvēle – karjeras pilnbriedā ierodas KHL. Ko darīt, ja Ziemeļamerikas laukumos klubi no Virtnena pašlaik bēg kā velns no krusta...

Ja dzīvē viss ritētu kā plānots, tad Virtanens šobrīd gatavotos sezonai Vankūveras “Canucks” sastāvā, ar kuru viņam bija līgums līdz šīs sezonas beogām. Tagad tas ir izpirkts, jo Virtanens iekūlies skandālā un tiek apvainots par seksuālu uzmākšanos. Kāda jaunkundze apgalvo, ka Virtnens viņu ar varu piespiedies seksuālām attiecībām, kamēr hokejists cērt pretī, ka jaunkundze tam pati devusi piekrišanu.

Kā beigsies šī sāga, vēl nezina neviens, taču pagaidām Virtanens palicis bez uzmanības no NHL komandu puses. Toties KHL apcirkņos par viņu bija īsta cīņa, kurā iesaistījās arī tādi smagsvari kā Maskavas “Dinamo” un Jaroslavļas “Lokomotiv”. Tomēr kanādietis ar somu izcelsmi ir vienojies ar “Spartak”, jau ieradies Maskavā un šodien nespēlē tikai dažu nenokārtotu dokumentu formalitāšu dēļ.

Ir visas pazīmes, ka Virtnens šajā līgā varētu kļūt par pirmā lieluma spīdekli.