Vieglatlēte Rorbaha Tokijas paralimpiskajās spēlēs ieņem devīto vietu vālītes mešanas sacensībās

Rorbaha, kura startēja F32 medicīnas grupā, otrajā metienā vālīti raidīja 16,32 metru tālumā un sasniedza jaunu personīgo rekordu. Šāds rezultāts viņu ierindoja devītajā jeb pēdējā vietā.

Uzvaru ar jaunu pasaules rekordu 28,74 metri svinēja poliete Roza Kozakovska. Ukrainas pārstāve Anastasija Moskaļenko sudrabu izcīnīja ar 24,73 metru tālu metienu, bet bronza Alžīrijas sportistei Munijai Gasmi - 23,29 metri.

Jau ziņots, ka piektdien sudraba medaļu diska mešanā izcīnīja Diāna Dadzīte, to pašu individuālajās iejādes sacensībās paveicot Rihardam Snikum un viņa zirgam "King Of The Dance".

Sestdien Latvijas sportisti Tokijas paralimpiskajās spēlēs nestartēs.

Latvijas komandu diska mešanā sesto reizi pārstāvēs Aigars Apinis, Diāna Dadzīte savās otrajās paralimpiskajās spēlēs otro reizi metīs arī šķēpu. Lodes grūšanā ceturto reizi startēs Edgars Bergs, bet pirmo reizi paralimpiskajās spēlēs piedalīsies Baiba Rorbaha, kura startēs vālītes mešanas disciplīnā. Iejādē trešo reizi piedalīsies Rihards Snikus, bet viņa zirgam tās būs otrās paralimpiskās spēles.

Peldēšanā Latviju pārstāvēs Jurijs Semjonovs, kurš paralimpiskajās spēlēs piedalīsies pirmo reizi, bet loka šaušanā pieteikta Ieva Melle.

Latvijas sportistus atbalstīs treneri un asistenti Aldis Šūpulnieks, Gunta Ozoliņa, Ināra Aperāne, Maija Ukstiņa, Daria Tikhomirova un Agnese Rozīte un Haralds Lučkovskis. Sporta ārste būs Sandra Rozenštoka un fizioterapeite Signe Rinkule.

Latvijas delegācijas vadītāja ir Zane Skujiņa.

Šīs ir astotās vasaras paralimpiskās spēles pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kurās piedalīsies pašmāju sportisti.

Kopumā Tokijā šogad paralimpisko spēļu programmā iekļauti 22 sporta veidi - loka šaušana, badmintons, boča, kanoe airēšana, riteņbraukšana, paralimpiskā iejāde, futbols, golbols, galda teniss, teikvando, džudo, pauerliftings, airēšana, šaušana, sēdvolejbols, peldēšana, triatlons, ratiņbasketbols, ratiņpaukošana, ratiņregbijs, kā arī ratiņteniss.

Paralimpiskās spēles Tokijās norisināsies no 24.augusta līdz 5.septembrim.