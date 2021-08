Premjerlīgas sezona sākas ar negaidītu "Arsenal" zaudējumu; jau pirmajā kārtā pirmais "hat-trick"

"Brentford" savā laukumā ar rezultātu 2:0 (1:0) uzvarēja Londonas "Arsanel".

Zīmīgi, ka "bites" savu pēdējo spēli Anglijas augstākajā ešelonā aizvadīja 1947. gada maijā, ar 0:1 mājās atzīstot tieši "Arsenal" pārākumu. Piektdien "Brentford" atgriešanos klātienē piedzīvoja apmēram 16 479 futbola skatītāju.

"Arsenal" galvenajam trenerim Mikelam Artetam nebija pieejami saslimušie Pjērs Emeriks Obamejangs un Aleksandrs Lakazets, taču pretī stājās komanda, kuras pamatsastāvā tikai diviem futbolistiem ir premjerlīgas spēļu pieredze.

Viens no tiem - spāņu pussargs Serhi Kanjoss - kļuva par mača pirmo vārtu guvēju. Pirmā puslaika 22.minūtē Kanjoss soda laukumā apmānīja pretinieku aizsargus un spēcīgi trieca bumbu vārtos.

Vadību laukuma saimnieki nostiprināja 73.minūtē, kad pēc auta iemetiena bumba atsitās pret zemi un nonāca pie Kristiana Nergorda, dāņu futbolistam to ar galvu ievirzot mērķī - 2:0.

Aiz "Arsenal" vārtsarga Bernda Leno muguras viesu pieteikumā bija 19 gadus vecais igauņu bumbu ķērājs Karls Heins.

Tikmēr Pols Pogbā sestdien izcēlās ar četrām rezultatīvām piespēlēm un Brunu Fernandešs ar trīs gūtiem vārtiem, kaldinot Mančestras "United" graujošu uzvaru Anglijas futbola premjerlīgas pirmās kārtas spēlē.

Mančestras klubs savā laukumā ar rezultātu 5:1 (1:0) sagrāva Līdsas "United".

Laukuma saimnieki vadību ieguva 30.minūtē, kad Pogbā filigrāni piespēlēja bumbu Fernandešam soda laukumā un portugālis bija nekļūdīgs - 1:0. Otrā puslaika ievadā, 48.minūtē, Lūks Eilings ar negaidītu un tālu sitienu guva savus pirmos vārtus premjerlīgā, izlīdzinot rezultātu.

Četras minūtes vēlāk Pogbā ar tālu piespēli nogādāja bumbu Meisonam Grīnvudam, kurš pēc pretinieku aizsarga apsteigšanas panāca 2:1. Vēl pēc divām minūtēm Pogbā vēlreiz asistēja Fernandešam, kurš pēc bumbas apstādināšanas no tuvas distances palielināja Mančestras kluba pārsvaru.

Mājinieki neapstājās un 60.minūtē pēc Viktora Lindelēfa tālas piespēles Fernandešs vienā pieskārienā trieca bumbu mērķī - 4:1. Ar to gan Ūles Gunnara Sūlšēra vadītajiem vīriem nebija gana un astoņas minūtes vēlāk, no kreisās puses asistējot Pogbā, Freds ar sitienu no apmēram 13 metriem panāca 5:1.

Premjerlīgas pirmā kārta turpinās sestdien ar vēl sešām spēlēm. Iepriekšējās sezonas čempione Mančestras "City" sezonu sāks svētdien, viesojoties pie Totenhemas "Hotspur".