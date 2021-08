Sergejs Zubovs ekskluzīvā intervijā atklāj “Dinamo” jaunās sezonas ieceres un atceras, kā rīdzinieki saplosīja SKA viņa pēdējā spēlē

Rīgas “Dinamo” komandas jaunais galvenais treneris Sergejs Zubovs eksluzīvā intervijā Jauns.lv atklāja, ka liels nopelns viņa un “Dinamo” līguma parakstīšanā ir rīdzinieku kluba vadībai, īpaši ģenerālmenedžerim Edgaram Buncim un padomniekam Guntaram Pastem.

“Man tā ir lieliska iespēja pašam sev kaut kur pārbaudīt savu ego. Ne tikai hokejā, cilvēki pandēmijas laikā ir noilgojušies pēc normālas dzīves. Kad gadu sēdi ieslēgts istabā, saproti, cik tas tev ir svarīgi. Gribu būt iekšā hokejā, būt ar puišiem, būt ar komandu,” treneris atklāja savas sajūtas laikā, kad hokeju varēja vērot tikai attālināti.

Leģendārais aizsargs Zubovs karjeras bijis pie tādiem izciliem treneriem kā Viktors Tihonovs, Maiks Kīnens, Kens Hičkoks. Droši vien no katra kaut kas ir arī trenera Zubova rokrakstā, uz Rīgu no Tihonova laikiem ir atvestas slavenā riepu vilkšana, tomēr treneris Zubovs iet savu ceļu “Skatāmies uz to, kas mums ir. Dažādi spēlētāji, katram dažāda fiziskā gatavība, dažāda mentalitāte. Viss izriet no komandas, no tiem spēlētājiem, kuri ir tavā rīcībā. Tad var domāt un lemt, kā gribi spēlēt – vai tā ir aizsardzības komanda, vai liec uzsvaru uz uzbrukumu, fizisku spēli. Tāpēc es pašlaik nevaru pateikt, kādu hokeju mēs spēlēsim. Lūk, tieši tagad to vēl nevaru pateikt. Pirmais uzdevums ir izveidot komandu. Jāievieš spēlētājos pārliecība, ka viņi nav vienkārši pēc pozīcijas savākti spēlētāji, ka jebkurš iznākums ir komandas rezultāts, kurā katrs paveic savu darbu komandas labā. Tas ir svarīgākais,” par komandas veidošanas procesu saka Zubovs.

Tāpat treneris atcerējās savu pēdējo spēli profesionāļa karjerā, kura tika aizvadīta 2010. gada martā Rīgā pret “Dinamo” un nejaušo nonākšanu trenera arodā, kā arī pastāstīja par komandas komplektācijas niansēm un jaunās sezonas plāniem. “Nav svarīgi, esi spēlētājs vai treneris - izejot uz ledus ar komandu, neko citu kā uzvaru nevari iedomāties. Mēs centīsimies iet un sasniegt uzvaru katrā spēlē,” Zubovs jaunajā KHL sezonā centīsies paveikt to, ko Rīgas “Dinamo” nav izdevies jau septiņas sezonas - iekļūt izslēgšanas spēlēs.

Saistītās ziņas VIDEO: "Dinamo" galvenajam trenerim Zubovam ir risinājums, kā celt KHL līmeni Sergejs Zubovs atceras nūju laušanu un vēsturisko zaudējumu karjeras pēdējā spēlē Rīgā Dalasas "Stars" iemūžinās Rīgas "Dinamo"galvenā trenera Zubova spēlētāja numuru

Vairāk skaties Jauns.lv video materiālā.