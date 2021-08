VIDEO: "Dinamo" galvenajam trenerim Zubovam ir risinājums, kā celt KHL līmeni

KHL jau vairākas sezonas ir ieviesti komandu algu griesti un algu minimālais budžets. Algu griesti noteikti 900 miljoni rubļu (ap 10,5 miljoni eiro) apmērā, bet algu minimālais budžets katru sezonu tiek palielināts. 2021./2022. gada sezonā tas noteikts 35 procentu apmērā no maksimuma, bet pēc diviem gadiem tas sasniegs 50 procentus no maksimuma. Rīgas “Dinamo” pēdējās sezonas allaž turējusies tuvu algu minimālajam budžetam, tomēr to ar katru nākamo sezonu vajadzēs palielināt.

Rīgas “Dinamo” galvenais treneris Sergejs Zubovs sarunā ar Jauns.lv norādīja, ka budžetu atšķirības viņu pašlaik neuztrauc, to var kompensēt ar veiksmīgu komandas izveidi no esošajiem spēlētājiem. Tomēr tieši komandu iespēju izlīdzināšana ir viens no pirmārajiem noteikumiem KHL attīstībai.

“Bez pārspīlējuma varu teikt, ka algu griesti palīdz izlīdzināt komandu līmeni. Tie ir vajadzīgi, tie sen ir apliecinājuši dzīvotspēju citā līgā. KHL nepieciešams vēl nopietnāk attiekties pret to, kur ir augša un apakša, un kaut vai mākslīgi to izlīdzināt. Tas izlīdzinās komandas, tas izlīdzinās visu čempionātu. Ceru, ka tuvākā vai tālākā nākotnē tas notiks. Tas ir pareizākais risinājums spēlei, hokeja attīstībai,” uzskata Zubovs.

Treneris vērsa uzmanību uz to, ka daudzas līgas problēmas aizsākas jau jaunatnes hokejā, kur netiek sagatavoti pienācīga līmeņa spēlētāji. “Bēdīgi apzināties, ka hokejs kādā citā līgā (domāts NHL) izskatās interesantāk. Tā tas ir un to šeit nevar noslēpt. Spēlētāju līmenis, kuri nāk uz KHL, ir zem vidējā līmeņa,” atzīst Zubovs.

Rīgas “Dinamo” gatavojas 14. KHL sezonai, kura sāks 2. septembrī izbraukumā pret Jaroslavļas “Lokomotiv”. Par komandas galveno treneri kļuvis viens no visu laiku leģendārākajiem Krievijas hokeja aizsargiem, NHL slavas zālē uzņemtais Sergejs Zubovs. Rīgas “Dinamo” pēc Sanktpēterburgas “SKA” un HK “Soči” viņam būs trešā KHL komanda kā galvenajam trenerim.

