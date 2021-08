Durants paraksta četru gadu līgumu ar "Nets"; Bertāna "Wizards" tiek pie sešiem jauniem spēlētājiem

Durants atteiksies no spēlētāja opcijas 2022./2023.gada sezonā, tā vietā noslēdzot jaunu līgumu, kas stāsies spēkā pēc nākamās sezonas. Durants NBA nopelnījis vairāk nekā 306 miljonus ASV dolāru, bet pēc jaunā līguma viņa ienākumi no basketbola pārsniegs pusmiljardu dolāru.

Durants "Nets" rindas papildināja 2019.gada vasarā pēc četru gadu 164 miljonu ASV dolāru vērta līguma noslēgšanas ar Goldensteitas "Warriors" komandu, kuras sastāvā kļuva par divkārtēju NBA čempionu un finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Pirms tam viņš 2018./2019.gada finālsērijas piektajā spēlē bija pārrāvis labās kājas Ahilleja cīpslu, kā dēļ izlaida turpmākos 18 mēnešus, tajā skaitā arī sekojošo sezonu.

Iepriekšējā sezonā Durants atgriezās laukumā, kur vidēji vienā mačā guva 26,9 punktus, izcīnīja 7,1 atlēkušo bumbu un atdeva 5,6 rezultatīvas piespēles. Viņš laboja karjeras rekordus precīzajos metienos no spēles (53,7%) un tālmetienos (45%). Izslēgšanas turnīrā viņam krietni ražīgāks sniegums - vidēji 34,3 punkti un 9,3 atlēkušās bumbas.

"Warriors" rindās Durants pavadīja trīs sezonas, bet pirms tam no 2007. līdz 2016.gadam spēlēja Oklahomasitijas "Thunder" (viņa pirmajā sezonā - Sietlas "SuperSonics").

Šajā starpsezonā ar "Nets" līgumus varētu parakstīt arī Džeimss Hārdens un Kairijs Ērvings.

Zvaigžņotā "Nets" iepriekšējā sezonā apstājās Rietumu konferences pusfinālā, atzīstot nākamās čempiones Milvoki "Bucks" pārākumu.

Tikmēr Dāvja Bertāna pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" piecu vienību darījumā ieguvusi sešus jaunu spēlētājus.

"Wizards" komandā nonācis aizsargs Spensers Dinvidijs no Bruklinas "Nets", aizsargs Ārons Holidejs, tiesības uz uzbrucēju Aiziju Todu un naudas kompensācija no Indiānas "Pacers", kā arī aizsargs Kenteviuss Keldvels-Poups, uzbrucējs Kails Kuzma un centra spēlētājs Montrezls Herels no Losandželosas "Lakers".

Darījuma rezultātā uz "Lakers" devies aizsargs Rasels Vestbruks, bet Sanantonio "Spurs" nonācis uzbrucējs Čendlers Hatčinsons. Tāpat "Pacers" ieguvusi tiesības uz "Wizards" šogad draftēto centru Aiziju Džeksonu, bet "Nets" rīcībā nonācis Eiropā spēlējošais Nikola Milutinovs, kurš pirms tam bija "Spurs" paspārnē. Maiņas darījumā iesaistītas arī vairākas drafta izvēles.

Dinvidijs, pārstāvot Detroitas "Pistons" un vēlāk "Nets", NBA karjerā piedalījies 320 spēlēs, kurās vidēji guvis 12,9 punktus, atdevis 5,0 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 2,8 atlēkušās bumbas. Iepriekšējā sezonā viņš pēc trīs maču aizvadīšanas pārrāva ceļgal krusteniskās saites un basketbola treniņus varēja atsākt vien jūnijā. Sezonu iepriekš Dinvidijs caurmērā guva 20,6 punktus spēlē un veica 6,8 rezultatīvas piespēles.

Keldvels-Poups NBA laukumā devies 606 dueļos, kuros vidēji guvis 11,4 punktus, izcīnījis 3,1 atlēkušo bumbu un atdevis 1,7 rezultatīvas piespēles. Aizvadītajā sezonā viņam 67 mačos 9,7 punkti, 2,7 bumbas zem groziem un 1,9 rezultatīvas piespēles. Pērn finālsērijā Keldvels-Poups atzīmējās ar 12,8 punktiem mačā un spēlēja svarīgu lomu "Lakers" titula izcīnīšanā.

Kuzma NBA aizvadījis četras sezonas, 276 mačos gūstot vidēji 15,2 punktus, izcīnot 5,6 bumbas zem groziem un izdalot 1,9 rezultatīvas piespēles. 2020./2021.gada sezonā Kuzma caurmērā guva 12,9 punktus, izcīnīja 6,1 atlēkušo bumbu un veica 1,9 rezultatīvas piespēles. Tālmetienu precizitāte viņam tikai nedaudz mazāka nekā Bertānam (36,1% pret 39,5%).

2019./2020.gada sezonas labākais rezervists Herels NBA, pārstāvot Hjūstonas "Rockets", Losandželosas "Clippers" un "Lakers" vienības, piedalījies 387 mačos, kuros vidēji guvis 12,8 punktus un izcīnījis 5,2 bumbas zem groziem. Aizvadītajā sezonā viņam 13,5 punkti ar 62,2% metienu precizitāti un 6,2 bumbas zem groziem.

Holidejs savā trīs sezonu karjerā laukumā devies 182 cīņās, guvis 7,7 punktus, atdevis 2,4 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 1,7 atlēkušās bumbas. Arī viņam gana laba tālmetienu precizitāte - 37,2%. Iepriekšējā sezonā aizsargs caurmērā guva 7,2 punktus un veica 1,9 rezultatīvas piespēles.

Tods iepriekš spēlējis tikai NBA G līgā, kur iepriekšējā sezonā 16 mačos guva 12,1 punktu un izcīnīja 2,9 atlēkušās bumbas.

"Wizards" 2020./2021gada sezonā iekļuva Austrumu konferences izslēgšanas maču turnīrā, ar 1-4 sērijā zaudējot ar pirmo numuru izliktajai Filadelfijas "76ers".