Anastasija Grigorjeva neplāno padoties un gatava startēt arī Parīzes olimpiskajās spēlēs

Jau ziņots, ka Grigorjeva trešdien Tokijas olimpiskajās spēlēs brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 62 kilogramiem izcīnīja piekto vietu, kas viņai ir karjeras labākais sasniegum aizvadītajās trīs Olimpiādēs. Grigorjeva cīņā par bronzu ar 1:3 piekāpās ukrainietei Irinai Koļadenko.

"Es vairākas reizes zaudēju olimpiskajās spēlēs un pēc katra zaudējuma likās, ka nevarēšu turpināt ceļu uz nākamajām spēlēm, bet katru reizi es spēju šo ceļu atrast, neskatoties uz to, ka jau trešo reizi savu mērķi nesasniedzu," raksta 31 gadu vecā sportiste.

"Es zinu, ka es arī šoreiz piecelšos un atkal sekošu savam sapnim, jo es ticu, ka manam stāstam ir laimīgas beigas. Paldies par jūsu atbalstu, es to tiešam augsti novērtēju, it īpaši brīžos, kad neesmu uzvarētāja. Es atceros katru no jums, kurš atbalsta mani šajā ceļā. Paldies un tiekamies "Parīzē 2024"," turpina Grigorjeva.

Londonas olimpiskajās spēlēs Grigorjeva ierindojās devītajā, Riodežaneiro - astotajā vietā. Šajā olimpiskajā ciklā viņas kontā ir uzvara Eiropas spēlēs 2019.gadā, trešā vieta 2017.gada pasaules čempionātā un sudrabs ar bronzu Eiropas meistarsacīkstēs.

Grigorjeva Tokijā bija vienīgā Latvijas pārstāve cīņas sporta veidos.