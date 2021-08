Grigorjeva negrasās padoties un runā par Parīzi; Zvirbulis norāda uz tiesnešu kļūdām

Jau ziņots, ka Grigorjeva trešdien Tokijas olimpiskajās spēlēs brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 62 kilogramiem izcīnīja piekto vietu.

Grigorjeva cīņā par bronzu ar 1:3 piekāpās ukrainietei Irinai Koļadenko.

Jau pēc bronzas pusfināla Grigorjevas treneris Armands Zvirbulis norādīja, ka pret ukrainieti gaidāma grūta cīņa. Lai arī pretiniece ir vien 22 gadus veca, viņa lieliski prot "ieiet" kājās. Koļadenko šogad tika kronēta par Eiropas čempioni.

Pirmais periods bronzas finālā aizritēja piesardzīgi. Neviena no cīkstonēm nevēlējās pāragri veikt paņēmienus, kas neveiksmes gadījumā maksātu svarīgus punktus.

"Tagad uzreiz ir grūti kaut ko vērtēt, jo pēc cīņas vienmēr liekas, ka varēji labāk," par demonstrēto sniegumu pēdējā Tokijas olimpisko spēļu cīņā stāsta pieredzes bagātā Grigorjeva. "Nevienu brīdi sevi nepažēloju. Nedomāju, ka ir jāpastāv vai jāpagaida un jātaupa spēki. Atdevu visu sevi."

"Rezultāts ir tāds, kāds ir. Protams, neesmu apmierināta," pauž piektās vietas ieguvēja, kurai tas ir labākais sasniegums olimpiskajās spēlēs. "Esmu vīlusies, ka nesasniedzu savu mērķi. Sajūtas ir tādas kā visiem, kuri zaudē."

Cīņas izskaņā Grigorjeva bija iedzinējos ar 1:3 un divreiz mēģināja aizāķēt pretinieces kāju. Viens veiksmīgs paņēmiens dotu cerības izcīnīt bronzu, bet Koļadenko lieliski aizsargājās.

"Redzēju, ka palikušas vēl desmit sekundes. Mēģināju un ticēju brīnumam. Dažādi var būt, jo viņa arī varēja paklupt. Tas vairāk bija izmisuma gājiens, jo tomēr cīnījāmies par medaļu," uzsver cīkstone.

Taktiskajā ziņā Grigorjevas mērķis bija neļaut pretiniecei satvert galvu no augšas un kontrolēt kreiso roku, tomēr Koļadenko tas vairākkārt izdevās. Treneris Zvirbulis uzsver, ka jau pirmajā periodā ukrainiete galvu satvēra ar abām rokām, bet tiesneši par to "pirkstu pakratīja" vien cīņas galotnē.

Nākotnes plānus daugavpiliete vēl nekaļ. Tagad galvenais savest kārtībā traumēto ceļgalu, kas sportistei pēdējo mēnesi nav ļāvis pilnvērtīgi trenēties. Šī iemesla dēļ sagatavošanās posma noslēguma nebija iespējas aizvadīt pienācīgu skaitu kontrolcīņu.

"Medaļas nav, tāpēc jāgatavojas tālāk," sportiste pieļauj iespēju startēt savās ceturtajās olimpiskajās spēlēs Parīzē. "Cīņa pagājusi, bet medaļu es sev ar to neatgriezīšu."

Grigorjeva ar ukrainieti šosezon jau bija tikusies Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas Eiropas zonas turnīra finālā Budapeštā, kurā piekāpās ar 4:15. Tieši šo cīņu pirms bronzas fināla treneris Zvirbulis ar sportisti visvairāk analizējuši.

"Skatījāmies visus paņēmienus, ar ko viņa dominē. Galvas un rokas tvērienus lielā mērā izdevās apturēt, arī nenokļuvām parterī, kur šī cīkstone ir ļoti spēcīga. Taktiskā brīdī atdevām vienu punktu, bet vajadzēja paņemt tos punktus, kuriem Anastasija ir gatava," bronzas finālu analizē treneris, kurš ir ļoti neapmierināts ar tiesnešu darbu cīņas laikā.

"Ukrainiete regulāri galvu satvēra ar divām rokās, kas cīņā ir aizliegts. Koļadenko to dara jau gadiem, bet es cīņas laikā tur neko nevaru iespaidot. Tiesneši laikam nesaprot, ka jābrīdina bija jau pirmajā periodā, jo pēc otrā brīdinājuma ir punkts," cīņas nianses skaidro speciālists. "Treniņos negatavojamies aizliegtajiem paņēmieniem."

Treneris uzsver, ka cīņas sportā katra nianse ir būtiska. Ukrainiete ne vien galvu satvēra ar divām rokām, bet beigās arī satvēra Grigorjevas triko brīdī, kad sportiste varēja izpildīt paņēmienu.

"Šādi paņēmieni neļauj Anastasijai paņemt savus punktus un pie reizes arī sāk domāt, kā neatdot punktus, ja reiz pretiniece regulāri tā dara. Jau runājām ar Anastasiju, un es teicu, ka cīņā par bronzu arī varbūt pašai vajadzēja izdarīt kaut ko neatļautu. Lai pabrīdina, tad padomās," par savu audzēkni pārdzīvo Zvirbulis. "Ļoti nepatīkami, ka bļauj un bļauj, bet pabrīdina tikai beigās."

"Tie liekas sīkumi, bet pietiek ar tik daudz, lai tevi apturētu. Cīņas beigās par satverto triko varēju protestēt, bet pēdējās sekundēs ar to punktu nebūtu gana," skaidro Zvirbulis.

Dienas pirmajā cīņā Grigorjeva ar 14:7 pārspēja rumānieti Kristu Inci. Šajā cīņā Grigorjevai izdevās "izraustīt" pretinieci, bet Koļadenko tikpat kā nebija izkustināma. Zvirbulis bija pārliecināts, ka Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļniece bija kārtīgi izanalizējusi Grigorjevas spēcīgās puses, kas cīņas sporta saimē nevienam nav noslēpums.

"Divreiz izdevās ["izraustīt"], bet nepaspēja aiziet līdz galam. Pluss vēl brīdinājumi. It kā sīkas nianses, bet tas lauž cilvēku likteņus," par zaudējumu saka treneris. "Ukrainiete vēl ir jauna, viņa brauks un cīnīsies, bet Anastasijai šādas tiesnešu kļūdas neļauj pārrakstīt vēsturi."

Treneris norāda, ka cīņas sports pēdējos desmit gados ir novecojis, ja runā par sportistu vidējo vecumu. Treniņu process kļuvis daudz profesionālāks, tāpēc gados jaunākiem sportistiem nemaz nav tik viegli izsisties līdz spicei.

"Kādreiz pacīnījies līdz 24-25 gadu vecumam un laidies prom. Tagad tā vairs nevar. Es saku - kā es zināšu, kad pienāks mans laiks? Jaunie tev to parādīs," ar smaidu uz lūpām saka treneris. "Pagaidām jaunie Anastasijai to vēl neparāda."

Grigorjeva pēc pirmās cīņas Tokijā norādīja, ka aizvadījusi lielisku sagatavošanās posmu. Par to noteikti uzslavas pelnījis arī treneris, bet Zvirbulis uzsver, ka pats vēl ir "zaļš un jauns", tāpēc vairāk iemācījies no Grigorjevas, nekā sportiste no trenera.

Otrdien pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā Grigorjeva ar 0:8 zaudēja grupas favorītei no Kirgizstānas Aisulu Tinibekovai.

Vēlāk ceturtdaļfinālā Tinibekova pēc 6:0 panākšanas noguldīja uz lāpstiņām rumānieti Kristu Inci, bet pusfinālā panāca 10:0 pret ukrainieti Irinu Koļadenko, dueli noslēdzot priekšlaicīgi. Tas deva Grigorjevai tiesības cīnīties par bronzu zaudētāju zarā. Vēlāk Tinibekova izcīnīja sudraba medaļu.

Londonas olimpiskajās spēlēs Grigorjeva ierindojās devītajā, Riodežaneiro - astotajā vietā. Šajā olimpiskajā ciklā viņas kontā ir uzvara Eiropas spēlēs 2019.gadā, trešā vieta 2017.gada pasaules čempionātā un sudrabs ar bronzu Eiropas meistarsacīkstēs.

Grigorjeva Tokijā ir vienīgā Latvijas pārstāve cīņas sporta veidos.