Ritvars Suharevs: "Ja man dotu vēl vienu iespēju startēt, domāju, ka es varētu..."

Jau ziņots, ka Latvijas svarcēlājs Ritvars Suharevs sestdien izcīnīja sesto vietu Tokijas olimpisko spēļu sacensībās svara kategorijā līdz 81 kilogramam, kamēr par čempionu kļuva ķīnietis Sjaodzjuņs Ļu.

22 gadus vecais olimpisko spēļu debitants Suharevs raušanā pacēla 163 kilogramus, bet grūšanā 195 kilogramus. Summā tika pacelti 358 kilogrami.

Suharevam sākuma svars raušanā sākumā bija norādīts 154 kilogrami, bet vēlāk tika nomainīts uz 158 kilogramiem. Sasteigts mēģinājums, kā dēļ neizdevās pacelt stieni līdz galam.

Arī atkārtoto mēģinājumu latvietis izpildīja nepacietīgi, tomēr stieni izdevās pacelt. Trešajam mēģinājumam tiek pieteikti 163 kilogrami jeb svars jauna Latvijas rekorda robežās un Suharevs ar to tika galā veiksmīgi. Pēc raušanas latvietis bija piektais.

"Nesaņēmos. Biju gatavs labākam rezultātam gan raušanā, gan grūšanā," vilšanos par sasniegto rezultātu neslēpa olimpisko spēļu debitants.

Sportistam piekrita arī treneris Eduards Andruškevičs, kuram šīs ir septītās olimpiskās spēles.

"Iespējams, "nervi nebija gatavi". Nepabeidza kustību, un 158 kilogramu stienis palika priekšā," sasteigto mēģinājumu raušanā komentē pieredzes bagātais speciālists. "Arī nākamais mēģinājums nebija labs, bet 163 kilogrami bija ideāli."

"Treniņos Ritvars ir rāvis 165 un arī 168 kilogramus, tāpēc pēc 163 kilogramiem pēdējā mēģinājumā vēlējāmies pieteikt 166 kilogramus," atklāj treneris, norādot, ka ierasti šajā laikā sportists aizvada treniņus. "Šie kilogrami daudz ko dotu, jo pēc tam grūšanā varētu strādāt citādāk."

Grūšanu Suharevs sāka ar 190 kilogramiem, nedaudz cenšoties atrast balansu, svaru izdevās pacelt. Nākamais svars - 195 kilogrami - arī tika pacelts ar grūtībām. Trešajā piegājienā Suharevs devās pie 198 kilogramu smaga stieņa, kas šoreiz nebija pa spēkam.

Suharevs neslēpa, ka pirmajās olimpiskajās spēlēs izjutis lielu satraukumu, kas arī lielā mērā patraucējis parādīt savu labāko sniegumu.

"Pēdējās lielās sacensības bija Eiropas čempionāts. Sen nebiju startējis lielos mačos," uzsver svarcēlājs. "Liela pauze un tagad uzreiz Olimpiāde."

Ļu kļuva par čempionu ar summā paceltiem 374 kilogramiem - tā kā šī kategorija debitē olimpiskajā programmā, tas ir jauns olimpiskais rekords. Dominikānas Republikas pārstāvis Zakarijass Bonats-Mikels ar 367 kilogramiem bija otrais, bet itālis Antonio Picolato ar 365 kilogramiem - trešais.

"Ja man dotu vēl vienu iespēju startēt, domāju, ka es varētu [pacelt nepieciešamos septiņus kilogramus]," pārliecināts par savām spējām ir Suharevs, kurš sacensībās fiziski juties labi. "Grūšanā vēlējos 165 vai 166 kilogramus, bet raušanā pāri 200 kilogramiem - 201 vai 202. Varēju cīnīties ar visiem puišiem."

Andruškevičs piebilda, ka treniņos Suharevam 200 kilogrami reiz jau bija pa spēkam.

Suharevs norāda, ka atmiņā visspilgtāk no olimpiskajām spēlēm paliks atziņa, ka varējis nostartēt labāk. Par to gan nebūs daudz laika domāt, jo no 24.septembra līdz 3.oktobrim Somijā plānots starts Eiropas U-23 čempionātā.

"Pēc pusotra mēneša priekšā ir Eiropas čempionāts, kur arī centīšos parādīt savu labāko rezultātu. Rītdien lidosim mājās, bet īsi pēc tam jau dosimies uz treniņnometni," tuvākos plānus ieskicē Suharevs. "Atpūtas nav."

Šajā svara kategorijā Suharevam bija 12 pretinieki.

Aprīļa sākumā Eiropas meistarsacīkstēs Maskavā Latvijas svarcēlājs ieņēma trešo vietu summā. Tāda paša kaluma godalga viņa kontā arī pirms diviem gadiem Batumi.

Otrs Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēsnieks otrdien sacentīsies svara kategorijā līdz 109 kilogramiem.