Ar slēpto kameru palīdzību atklāts, kā viena no lielākajām Lielbritānijas kautuvēm tiek regulāri pārkāpti likumi, kas aizsargā zirgus no nežēlīgas nāves. Kautuve šos apgalvojumus noliedz, sakot, ka nekādā veidā nedara pāri dzīvniekiem.

Daži no nogalinātajiem zirgiem reiz piederējuši zināmākajiem zirgu skriešanās sacīkšu dalībniekiem.

Video ieraksti, kas fiksēti slēptajās kamerās skaidri, parāda robus likumdošanā, norādījis eksperts.

Slēptās kameras uzstādījusi viena no senākajām dzīvnieku tiesību aizstāvju grupām “Animal Aid”, kas dibināta jau 1977. gadā.

Februārī skandālā iekūlās kāds augsta ranga zirgu skriešanās sacīkšu treneris Gordons Eliots, pēc tam, kad tika publicēta bilde, kur viņš ar smaidu sejā un, rādot “miera” zīmi, sēž uz miruša zirga. Pēcāk viņš atzina, ka fotogrāfija ir īsta un atvainojies, piebilstot, ka tajā brīdī runājis pa telefonu un apsēdies uz zirga nedomājot.

Eliots tika smagi nosodīts, un viņam tika liegta dalība zirgu skriešanās sportā līdz pat šī gada 9. septembrim.

Šis incidents ne tikai izraisīja plašu ažiotāžu, bet arī izcēla sabiedrībai, ka daudzus sporta zirgus sagaida nežēlīgs liktenis.

Kopumā Lielbritānijā un Īrijā kopš 2019. gada reģistrētas aptuveni četri tūkstoši izbijušu sacīkšu zirgu nonāvēšanas. Lielākā daļa no tiem tikuši trenēti Īrijā.

“Animal Aid” jau ilgi cīnās pret zirgu skriešanās sacīkstēm, tādēļ uzstādījuši kameras Lielbritānijas lopkautuvē “Drury and Sons”, kam ir atļauja zirgus nogalināt. Kameras kautuvē atradās četras dienas, fiksējot kā tiek nogalināti desmitiem sacīkšu zirgu.

“Ieraugot videoierakstus, mēs bijām pilnīgā šokā par to, cik daudzi no šiem zirgiem ir ļoti jauni šķirnes zirgi,” stāsta “Animal Aid” pārstāvis Dīns Stansals.

Daži no sacīkšu zirgiem, kas kautuvē nošauti, iepriekš sporta veidā guvuši izcilus sasniegumus, nesot saviem īpašniekiem tūkstošiem mārciņu ienākumus.

Trīs no zirgiem savos staļļos Īrijā trenējis bēdīgi slavenais Gordons Eliots. Kā viņš norādījis medijam BBC, viņš pats uz kautuvi nevienu dzīvnieku nav sūtījis.

Zirgi sacīkstēs esot guvuši traumas, tādēļ savu karjeru jau noslēguši. Taču zirgi neesot bijuši viņa aprūpē, kad tie tikuši nogalināti, stāstījis Eliots.

Zirgi esot nodoti zirgu tirgotājam, “lai, ja iespējams, tie nonāktu jaunās mājās, vai tiktu cilvēcīgi eitanizēti” saskaņā ar regulējumiem, norādījis Eliots.

Viņš piebildis, ka uzzinājis par zirgu likteni tikai tad, kad ar viņu sazinājies medijs BBC.

Zirgu treneris apgalvo, ka nodrošinājis dzīvniekiem pienācīgu un pareizu aprūpi un ka viņš esot atradis jaunas mājas daudziem no zirgiem, pēc tam, kad tie noslēguši sacīkšu karjeras.

Lielbritānijas likumi norāda, ka zirgi nedrīkst tikt nogalināti, citiem dzīvniekiem to redzot. Taču “Animal Aid” videoieraksti atklāja, ka četru dienu laikā 26 zirgi nošauti citu dzīvnieku acu priekšā.

“Dzirdēt šāvienu zirgam ir ļoti satraucoši, taču redzēt, ka cits zirgs pēkšņi nokrīt – tas viss viņam rada lielu stresu,” komentē veterinārās uzvedības speciālists Daniels Mills.

Turklāt likumi nosaka, ka pēc iespējas zirgam jānodrošina ātra nāve. Tomēr videoieraksti liecina, ka vairākkārt zirgus piemeklēja lēna nāve. Video 91 reizi tika fiksēts, kā zirgi tiek nošauti no attāluma, nevis tuvumā.

“Neizskatās, ka zirgs pat sastingtu,” par videoierakstiem saka Mills. “Var pat redzēts, kā viņš pēc šāviena vēl var pagriezt savu galvu.”

“Nošaut dzīvnieku no attāluma noteikti neatbilst noteiktajiem likumiem. Ja zirgu nākas nogalināt, tad jāpārliecinās, ka šāviens nonāks īstajā vietā. Taču, ja zirgus kautuvēs sagaida šāds liktenis, tad mums šeit ir nopietna problēma.”

Kautuve “Drury and Sons” BBC teikuši, ka viņi ļoti nopietni rūpējās par zirgu labklājību un nepieļauj nekādu vardarbības formu pret dzīvniekiem, piebilstot, ka visi zirgi tiek “iznīcināti cilvēcīgi” un ka reizēs, kad gadās sarežģījumi, viņi rīkojas ātri, lai labotu tos.

Liela dala no Lielbritānijas kautuvē nogalinātajiem zirgiem tikuši transportēti no Īrijas, ceļojot 560 kilometrus ar auto un kuģiem. Daļai no tiem esot bijušas nopietnas traumas, kas beigušas viņu karjeru.

Kā norāda veterinārijas speciāliste Hanna Dovana, šāds tāls brauciens ar traumām noteikti nav cilvēcīgs. Tās zirgam ir liekas mokas.