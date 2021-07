Hamiltons divus apļus pirms finiša apsteidz Leklēru un uzvar Silverstounā

Sacīksti no pirmās starta vietas sāka pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis Makss Verstapens no "Red Bull". Startā nīderlandietis savu pozīciju noturēja, taču pirmajā aplī pēc sāncenša izraisītas sadursmes izbrauca no trases un piedzīvoja smagu avāriju.

Verstapens trasi pameta paša spēkiem, taču vēlāk tika nogādāts slimnīcā padziļinātu pārbaužu veikšanai. Pēc Verstapena avārijas sacensības tika pārtrauktas un vēlāk atsāktas.

Sadursmē tika apskādēta arī Hamiltona formula, kas ļāva līderpozīciju pārņemt Šarlam Leklēram, kurš braucienu atsāka no pirmās vietas, noturot aiz sevis britu. Spītējot dzinēja problēmām, Monako pilots spēja noturēties priekšā titulētajam britam, kuram turklāt bija jāizcieš desmit sekunžu sods par avārijas izraisīšanu.

Pēc otrā boksu apmeklējuma Hamiltons attīstīja arvien lielāku ātrumu un straujiem soļiem tuvojās Leklēram, līdz divus apļus pirms sacensību finiša apsteidza savu sāncensi. Lielbritānijas pilots savu līdzjutēju priekšā uzvarēja astoto reizi karjerā.

Leklērs finišēja otrais, bet pirmo trijnieku noslēdza Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass. Aiz goda pjedestāla palika divi "McLaren" piloti Lendo Noriss un Daniels Rikjardo, sestais bija Leklēra komandas biedrs Karloss Sainss juniors, tālāk sekoja Fernando Alonso ("Alpine"), astotais bija Lenss Strols ("Aston Martin"), devīto vietu ieņēma Estebans Okons ("Alpine"), bet kā pēdējais pie punkta tika Juki Cunoda ("AlphaTauri").

Pēc desmit posmiem un Lielbritānijas "Lielās balvas" sprinta sacensībām kopvērtējuma līderis ar 185 punktiem ir Verstapens, bet Hamiltons viņam zaudē vairs tikai astoņus punktus. 113 punktus iekrājis trešajā vietā esošais Noriss.

2020.gadā jau septīto F-1 titulu karjerā un ceturto pēc kārtas ieguva brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes". Iepriekš septiņreiz uzvarēt izdevies vienīgi leģendārajam vācu braucējam Mihaelam Šūmaheram.

Otrais finišēja Hamiltona komandas biedrs Botass, bet trešo vietu ieņēma nīderlandietis Verstapens no "Red Bull" komandas.

Tāpat "Mercedes" komanda izcīnīja septīto Konstruktora kausu pēc kārtas.

Šosezon plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (23).