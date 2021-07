Ar "VEF Rīga" sastāvu vēl daudz neskaidrību: Bertāns vēl neplāno atgriezties Latvijā, Olmens pieejams ikvienam

Šonedēļ rīdzinieki uzzināja divus (Grieķijas AEK un Ungārijas “Falco”) no trim pretiniekiem FIBA Čempionu līgas pirmajā posmā. “VEF Rīga” prezidents Gatis Jahovičs kluba oficiālajās preses relīzēs pozitīvi vērtēja izlozes iznākumu un neslēpa mērķus par astotdaļfināla sasniegšanu. Komandas nākamās sezonas modelī pagaidām gan ir tikai trīs spēlētāji - Kristers Zoriks, Artis Ate un Emīls Krūmiņš. Lai iecerētos mērķus realizētu dzīvē, viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs sastāva komplektācija. Jahovičam ir vairākas versijas par komandas sastāvu, viņa rokās ir apmēram tādi pat līdzekļi kā pirms gada. Skaitļu izteiksmē tas ir apmēram viens miljons eiro.

Tuvākajās dienās jābūt skaidrībai par “VEF Rīga” iepriekšējās sezonas divu leģionāru iespējamo atgriešanos Rīgā. Joprojām ir spēkā esoši līgumi ar somu Aleksandru Madsenu un amerikāni Kailu Olmenu, kuros ir ierakstīta konkrēta iespējamā izpirkšanas maksa un konkrēti datumi – attiecīgi 10. un 15. jūlijs. Ja līdz šim brīdim kāds cits klubs neizpērk šo spēlētāju līgumus, viņi kļūst par pilntiesīgiem “VEF Rīga” spēlētājiem. Vasaras gaitā dažādas runas bija ap Olmenu, vienubrīd par viņu interesi it kā izrādīja ULEB Eirolīgā spēlējošā Minhenes “Bayern”, tomēr ar konkrētu interesi pie “VEF Rīga” darbiniekiem neviens nav vērsies.

“Par Olmenu interese bija pagājušās sezonas laikā, tagad gan neviens ar mums nav kontaktējies. Nedomāju, ka kāds vilks līdz līguma izpirkšanas laika pēdējai minūtei. Pašlaik izskatās, ka Madsens paliks un, ļoti ceru, ka arī Olmens spēlēs Rīgā. Tas ļautu runāt par komandas kodolu, ap kuru būtu vieglāk turpināt pārējo komplektāciju,” sarunā ar Jauns.lv atklāj Gatis Jahovičs.

Viens no lielākajiem zaudējumiem ir Aigara Šķēles pārcelšanās uz Vācijas bundeslīgu, kurš izmantoja opciju līdz 15. jūnijam pārtraukt līgumu ar Latvijas čempioniem. “Ar Aigaru pagājušajā sezonā līgums bija līdz Čempionu līgas beigām, pēc tam pagarinājām līdz sezonas beigām, tad uz vēl vienu sezonu ar abpusēju iespēju līdz jūnija vidum to pārtraukt. Viņš redzēja lielākas iespējas izsisties Eiropas basketbolā caur Vācijas bundeslīgu, vēlam viņam veiksmi. Mums aizsarga pozīcija pašlaik ir ļoti aktuāla un viena no komplektācijas prioritātēm,” saka Jahovičs.

“VEF Rīga” piedāvāja divu gadu līgumu Dairim Bertānam, interesējās par Artūru Žagaru, bet... “Dairis vēl pāris sezonas vēlas uzspēlēt Eiropā un kaut kad nākotnē pie šīs sarunas noteikti atgriezīsimies. Žagars savainojuma dēļ diez vai varēs spēlēt ātrāk par novembri, kas mums ir par vēlu. Gribam komandas sastāvā vēl vismaz vienu labi zināmu Latvijas spēlētāju, taču tirgus ir ļoti šaurs. Latvijas pašus labākos spēlētājus nevaram atļauties finanansiāli, nākamajā līmenī mūs interesējošajās pozīcijās nav liela izvēle. Gribētu redzēt komandā pēc iespējas vairāk latviešus, tomēr pašlaik neesmu liels optimists. Redzēsim, varbūt pāris nedēļu laikā kaut kas pamainīsies,” Jahovičs tikai pēc vietējo spēlētāju apcirkņu apzināsanas robus sastāvā aizpildīs ar leģionāriem. Kāds jau esot noskatīts, tomēr konkrēti uzvārdi pagaidām ir tikai skautu blociņos. Tuvu līgumam ar vefiņu bijis amerikāņu centra spēlētājs, kuru pēdējā brīdī “nocēlusi” kāda Itālijas komanda. Kopējais spēlētaju tirgus esot līdzīgs kā pirms gada, spēlētāju prasības ir apmēram iepriekšējā līmenī un ar esošo budžetu vajadzētu pietikt interesantas komandas izveidei.

Runā, ka uz “VEF Rīga” varētu pārcelties Iļja Gromovs. Rīdzinieku piedāvājums bija arī Mārcim Šteinbergam, kurš gan šonedēļ panāca vienošanos ar Spānijas līgas klubu “Manresa”.

“Ceru, kā nākamo pāris nedēļu laikā varēsim izziņot vēl vismaz četrus piecus spēlētājus. Komanda gatavošanos sezonai ierasti sāk sešas nedēļas pirms tās sākuma, tā ka laiks mums vēl ir,” Jahovičs vēl neredz iemeslu steigai.

Labā ziņa ir par budžeta stabilitāti, kurš būšot apmēram iepriekšējās sezonas līmenī ar ne vairāk kā 10 procentu nobīdēm uz vienu vai otru pusi. To var ietekmēt arī Latvijas čempionu sekmes Čempionu līgā, kur nākamajā sezonā ir garantētas tikai sešas spēles. Jahovičs neslēpj, ka šī iemesla dēļ ar kādu spēlētāju var būt arī atvērti līgumi ar iespēju tos pārtraukt pēc turnīra beigām. Prioritāte gan esot stabila sastāva izveide visai sezonai.

Spēļu skaitā ziņā lielākas garantijas dotu dalība VTB līgā, tomēr šāda atgriešanās iespēja nav pat apsvērta. “VEF Rīga” prioritāte jau trešo sezonu būss FIBA Čempionu līga, bet dalība trīs turnīros nav reāla.

Šoruden pretējo mēģinās apliecināt Tallinas “Kalev/Cramo”, piesakoties ne tikai VTB līgai un Latvijas - Igaunijas apvienotajam čempionātam, bet arī FIBA Čempionu līgas kvalifikācijai. Būs interesanti pavērot, kā Roberta Štelmahera vadītajai komandai to izdosies paveikt.