Ukrainas futbola izlases kapteinis asprātīgi pajoko par Ronaldu un Pogbā rīcību

Ukrainas futbola izlases uzbrucējs, kurš čempionātā guvis jau divus vārtus , preses konferencē pēc uzvaras pār Ziemeļmaķedoniju nolēma sevi pareklamēt un arī paironizēt par Ronaldu rīcību, kurš pēc mača ar ungāriem nostūma malā Coca-Cola pudeles. Līdzīgu rīcību ar "Heineken" pudeli veica arī Francijas izlases spēlētājs Pogbā.

Ukrainas futbola izlases uzbrucējs Andrijs Jarmolenko ironizē par dzērienu boikotu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jarmolenko smaidot pārvietoja Coca-Cola un "Heineken" dzērienu pudeles redzamākā vietā un paziņoja, lai kompānijas ar viņu sazinās.

"Es redzēju, kā Ronaldo novāc Coca-Cola. Es nolikšu Coca-Cola, nolikšu "Heineken". Sazinieties ar mani!" pēc preses konferences teica Jarmolenko.

Jauns.lv jau vēstīja, ka pirmdien Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā notikušās preses konferences epizode ātri izplatījās un kļuva populāra sociālajos tīklos. Portugāļu futbola zvaigzne Ronaldu uzreiz pēc ierašanās paņēma no konferences galda divas Coca-Cola pudeles un aizstūma tās prom. Ar veselīga dzīvesveida ievērošanu slavenais futbolists paņēma rokā turpat stāvošo ūdens pudeli. "Dzeriet ūdeni!" - Krištianu mudināja, paceļot ūdens pudeli, un tūlīt pat ironiski caur zobiem pasakot Coca-Cola dzēriena nosaukumu, ļaujot nojaust, ko viņš domā par šo limonādi.

36 gadus vecais Ronaldu, kurš izceļas ar lielisku fizisko formu, ir pazīstams kā veselīga dzīvesveida popularizētājs un izvairās no produktiem ar augstu cukura saturu: kādā no pēdējām intervijām portugāļu zvaigzne atklāja, ka bijis šausmās pēc tam, kad dēls lūdza viņu nopirkt kokakolu un čipsus.



Tiesa gan, tas neliedza Ronaldu savulaik reklamēt KFC produkciju, gardi mielojoties ar vistu pa taisno no spaiņa.



Eiropas čempionāta futbolā oficiālais sponsors Coca-Cola nevarēja nereaģēt uz šādu Ronaldu attieksmes paušanu. Oficiālā paziņojumā uzņēmuma pārstāvis atzīmēja, ka "katrs dzērienus izvēlas pēc savas gaumes un vajadzībām, un futbolisti preses konferenču laikā kopā ar Coca-Cola un Coca-Cola Zero Sugar saņem arī ūdens pudeles".

Jāatzīmē, ka Ronaldu piemēram sekojis arī viens no Francijas valstsvienības līderiem Pols Pogbā, kurš preses konferences laikā pēc mača ar Vāciju Minhenē no galda noņēma pudeli ar cita oficiālā čempionāta sponsora "Heineken" produkciju.

28 gadus vecais Pogbā ir musulmanis un alkoholu nelieto. Tiesa, viņa paņemtajā "Heineken" pudelē gan bija bezalkoholiskais alus.