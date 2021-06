Jonass pēc 15 mēnešu pauzes atgriežas pasaules čempionātā un izcīna trešo vietu braucienā

Pasaules čempionāta ilgi gaidītais pirmais posms tika aizvadīts Orļonokas trasē Krasnodaras novadā Melnās jūras piekrastē. Latvijas labākajam motokrosa braucējam tās bija pirmās sacīkstes kopš pagājušā gada marta. Jonass kvalifikācijā sasniedza ceturto labāko apļa laiku, pirmā brauciena startā krita un vēlāk no brauciena izstājās. Otrajā braucienā Pauls no pirmā līkuma burzmas izbrauca kā trešais, vienubrīd bija otrajā pozīcijā, tad atkrita uz ceturto un finišu sasniedza kā trešais.

Par Krievijas posma uzvarētāju kļuva slovēnis Tims Gajsers, kurš pārliecinoši uzvarēja abos braucienos, otrajā reizē pat pēc aizķeršanās startā. Otrais divu braucienu summā (atsevišķi ceturtā un otrā vieta) vēl viens visas sezonas favorīts holandietis Džefrijs Herlings, trešais francūzis Romāns Fevrē. Jonass pēc pirmā sezonas posma ir astotais, taču vēl svarīgāka ir ziņa, ka kalvenietis var braukt līderu ātrumā.

Pašlaik 24 gadus vecais Jonass starp saviem vienaudžiem bija talantīgākais braucējs visā pasaulē un tas trīs reizes rezultējās ar izcīnītu pasaules čempiona titulu katrā no motociklu klasēm - 85 kub.cm., 125 kub.cm un visbeidzot 2017. gadā arī MX2 klasē. Jau 18 gadu vecumā Paulam piecu gadu līgumu uz galda nolika motokrosa spēcīgākā rūpnīcas komanda “KTM Red Bull” un līdzjutēji nepacietībā gaidīja, kā Pauls ies uz MXGP klasi un aiz muguras atstās arī šīs klases zvaigznes. Tomēr pāriešana uz karalisko klasi, kur trasē blakus vairs nav tikai vienaudži, bet jau pudiem smilšu apēdušās motokrosa lauvas, neizvērtās tik pārliecinoša.

Kā būtu, ja Jonass iepriekšējās divas sezonas būtu aizvadījis bez veselības likstām, mēs neuzzināsim nekad. Savai debijas sezonai kārtīgas gatavošanās vietā vairāk nācās laizīt brūces no pēdējās sezonas MX2 klasē – 2018. gada rudenī gūtais krustenisko saišu savainojums noteikti atstāja iespaidu uz debijas sezonas sākumu. Tikai tās beigās Pauls iebraucās tā pa īstam uz uzkāpa uz pjedestāla Itālijas, Zviedrijas un Turcijas posmos. Ar lielām cerībām tika gaidīta 2020. gada sezona un atkal neveiksme. Neizdevās sezonas sākums (pirmajos divos posmos ne reizi neizdevās iekļūt labāko desmitniekā), tad iestājās Covid-19 pandēmijas izraisītā pauzē un smags kritiens treniņā ap vasaras saulgriežu laiku. Ribu lūzumi un mugurkaula savainojums pārvilka svītru visai sezonai. Turklāt pēc tās jaunu līgumu vairs nepiedāvāja arī “Husqvarna” komanda.

Faktiski Jonasam atkal viss ir jāsāk no nulles, bet motokrosa lielajās aprindās par viņu mazliet nepelnīti ir tā kā aizmirsuši. Piemēram, viens no vadošajiem motokrosa portāliem “MXVice” pirmssezonas aptaujās Jonasu nemaz neielika starp deviņiem braucējiem, kuri šosezon varētu pretendēt uz titulu. Kā trīs galvenie favorīti pirms sezonas tiek izcelti Tims Gajsers, Džefrijs Herlings un Horhe Prado. Kā nākamie – Antonio Kairoli, Džeremijs Sīvers un Romāns Fevrē. Tad vēl vairāki braucēji un tikai tad pieminēts Jonass, kurš arī varētu papildināt šīs MXGP klases favorītu loku.

MXGP klase vēl īsti nav redzējusi veselu Paulu Jonasu visas sezonas garumā. Konkurenti Paulu trasē nav redzējuši 15 mēnešus, kuru laikā kalvenietim ir izdevies sakārtot veselību, tikt pie līguma “Gas Gas” rūpnīcas komandā (faktiski tie paši KTM motocikli citā iepakojumā) un paveikt iespaidīgu treniņu darbu. Ja braukšanas treneris joprojām palika Harijs Everts, tad fiziskās sagatvošanas labākie palīgi tika meklēti pašu mājās un tādi atrasti Intara Berkuļa un Oskara Muižnieka personās. Nonākot bijušo biatlonistu rokās, aizvadītajā ziemā tika ielikta pamatīga slēpošanas bāze, mazliet citādāka bija visa gatavošanās programma.

“Pašām šķiet, ka esmu ļoti labi sagatavojies sezonai. Ziemā ielikām labu bāzi, sekoja sešu nedēļu treniņnometne Spānijā un tad pirmo reizi lēma par sezonas sākuma pārcelšanu. Motokrosa vietā aizvadīju vēl vienu slēpošanas nometni. Sezonas sākums tika pārcelts vēlreiz, visu laiku bija jābūt gataviem pārmaiņām. Tagad ir patīkams satraukums un cerība, ka viss būs kārtībā. Treniņos ir sanācis ļoti daudz braukt ar motociklu, esam piesterādājuši pie starta, ir veikti daudzi testi ar “Gas Gas” motociklu. Šķiet, ka tehnika noteikti nebūs tā, kas kaut kā varētu ietekmēt rezutātu,” sarunā ar Jauns.lv stāsta Pauls Jonass. Apstākļu sakritības dēļ treniņu procesā bijusi arī trašu dažādība, jo maijā Pauls bija ieradies Latvijā veikt vakcināciju pret Covid-19 un šajā laikā gana daudz trenējās arī mūsu smilšainajās trasēs.

Par sezonas mērķiem Jonass skaļi nerunā, taču atkāj, ka tādi kopā ar komandas vadību ir nosprausti. “No prognozēm attrēšos, bet negribu piekrist, ka ir tikai trīs favorīti. MXGP klasē ir vismaz 15 braucēji, kuri var uzvarēt kādā atsevišķā posmā. Sezonas kopvērtējumā ļoti daudz izšķirs stabilitāte, tādēļ jācenšas iztikt bez liekiem piedzīvojumiem. Arī pēc pirmā posma nevajag izdarīt tālejošus secinājumus. Varbūt pēc kāda trešā ceturtā posma varēs jau labāk saprast spēku samērus,” norāda Jonass.

Sezonas ievadā varētu pietrūkt sacensību prakses. Lielākā daļa konkurentu pēdējās nedēļas brauca dažādās sacensībās, kamēr Pauls iztika tikai ar treniņiem. “Kopā ar komandu nolēmām, ka aizbraucot uz kādām sacīkstēm pirms sezonas, varam vairāk zaudēt nekā iegūt. Faktiski jau to pašu var pateikt par pirmo posmu Krievijā, kur ir ātra un bīstama trase. Zinu, ka daudziem tā nepatīk, taču man ar to nav problēmu. Motokross vispār ir bīstams sporta veids un, ja ir bail, tad labāk nebraukt vispār. Taču viss jādara ar apdomu. Arī ātrajā Orļonkas trasē var pavisam viegli zaudēt to, ko vēlāk var būt grūti atgūt,” norādīja Jonass.

Nākamais pasaules čempionāta posms 27. jūnijā notiks Lielbritānijā, iesākot sešu nedēļu pēc kārtas sacensību maratonu. Tā pašā viducī 11. jūlijā pasaules čempionāta posmu uzņems Ķegums. Tad arī skaidrāk zināsim, vai Jonass un “Gas Gas” tehnika var braukt tikpat ātri kā ierastie līderi.