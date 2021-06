Muižniece grasās atteikt prezidentam un nedoties uz Tokijas olimpiskajām spēlēm

Ņemot vērā, ka Muižniece pagājušajā nedēļā tika iecelta ministres amatā, viņa pauda apziņu un sapratni, ka pienākumu un darba ir daudz, savukārt laiks darba izpildei - ļoti īss. Ministre atzīmēja, ka patlaban viņas prioritāte ir gatavoties nākamajam mācību gadam, lai bērniem un skolotājiem nodrošinātu iespēju mācīties klātienē.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka "citos apstākļos, citā situācijā", tā ir goda un cieņas lieta Latvijas pārstāvim doties līdzi uz olimpiskajām spēlēm pārstāvēt valsti. Taču patlaban viņa neuzskata, ka būtu īstais cilvēks, kuram jādodas uz Tokijas olimpiskajām spēlēm. Ministre apsolījās Latvijas sportistiem olimpiādē sekot un just līdzi attālināti.

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) aicinājusi Valsts prezidentu, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un izglītības un zinātnes ministri Muižnieci doties apmeklēt Tokijas olimpiskās spēles. Pēc uzaicinājuma saņemšanas Valsts prezidents Egils Levits, izvērtējot savu darba kārtību, lūdzis Muižnieci no 22.jūlija līdz 25.jūlijam pārstāvēt Latviju XXXII olimpiskajās spēlēs Tokijā.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.