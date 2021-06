Hārtlijam labākā KHL trenera balva; eksrīdzinieks Robinsons iekļauts līgas simboliskajā izlasē

Jau ziņots, ka otrdien Maskavā, "Barviha Luxury Village" koncertzālē, notika līgas sezonas noslēguma pasākums. Tajā tika pasniegtas arī individuālās un komandu balvas.

Sezonas labākā trenera balvu nopelnīja Hārtlijs. Uz balvu kandidēja arī Čerepovecas "Severstaļ" galvenais treneris Andrejs Razins un Igors Ņikitins no Maskavas CSKA.

Simboliskajā izlasē bez kādreiz Rīgas "Dinamo" spēlējušā aizsarga Robinsona tika iekļauts arī "Avangard" aizsargs Olivers Kaski, vārtsargs Edvards Paskvale no Jaroslavļas "Lokomotiv", kā arī uzbrucēji - Vadims Šipačovs un Dmitrijs Jaškins no Maskavas "Dinamo" un Konstantīns Okulovs no CSKA.

"Avangard" saņēma arī Vsevoloda Bobrova balvu komandai, kurai guvusi visvairāk vārtu (238), bet par vērtīgāko Gagarina kausa spēlētāju tika atzīts šīs komandas uzbrucējs Sergejs Tolčinskis.

Jaškins ar 38 "goliem" kļuva par labāko snaiperi, Šipačovs ar 67 punktiem - par rezultatīvāko spēlētāju, bet Kriss Vaidmens no Ņižņijnovgorodas "Torpedo" - par rezultatīvāko aizsargu (41 rezultativitātes punkts).

Labākā vārtsarga balva tika Paskvalem, bet balvu par uzticību hokejam saņēma Jekaterinburgas "Avtomobilist" veterāns - uzbrucējs Pāvels Dacjuks.

Aizvadītajā sezonā KHL čempionātā piedalījās 23 komandas - 11 Rietumu un 12 Austrumu grupā. Regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīja pa 60 spēlēm, pēc kurām pa astoņiem labākajiem katras grupas klubiem iekļuva Gagarina kausa izcīņā.

Rīgas "Dinamo" pamatturnīrā izcīnīja 28 punktus 60 spēlēs, ieņemot pēdējo vietu līgā un Gagarina kausā neiekļūstot jau septīto sezonu pēc kārtas.