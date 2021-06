Tokijas olimpiskajām spēlēm jau kvalificējies 21 Latvijas sportists; olimpieši un paralimpieši būs tērpti vienādās formās

Šogad Latvijas sportistus tērps sporta zīmols "4F", kurš ar LOK noslēdzis dāvinājuma līgumu. Sportistu jaunās formas prezentēs 5.jūlijā, vienlaikus informējot par pilnu delegāciju un par Latvijas līdzjutēju iespējām sekot līdzi sacensībām Tokijā.

Patlaban Latvijas delegāciju veido 21 sportists no deviņiem sporta veidiem, taču 1.jūlijā būs zināms par Latvijas sportistu dalību Tokijā karatē, pieccīņā un svarcelšanā, jo būs noslēgušās šo sporta veidu kvalifikācijas. Līdz ar to viss Latvijas komandas un delegācijas skaitliskais sastāvs būs zināms jūlija sākumā.

LOK prezidents Žoržs Tikmers atklāja, ka šoreiz Latviju pārstāvēs lielākoties jaunie sportisti, kuriem šīs olimpiskās spēles būs pirmās.

Latviju Tokijas olimpiskajās spēlēs jātnieku sportā pārstāvēs Kristaps Neretnieks, pludmales volejbolā - Tīna Laura Graudiņa, Anastasija Kravčenoka, Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs. Savukārt riteņbraukšanā BMX Latviju pārstāvēs Vineta Pētersone un Helvijs Babris, savukārt šosejas riteņbraukšanā pagaidām divas vietas ir brīvas.

Vieglatlētikā Latviju pārstāvēs Laura Igaune, Līna Mūze, Laura Ikauniece, Arnis Rumbenieks un Ruslans Smolonskis. Savukārt cīņas sportā Latviju pārstāvēs Anastasija Grigorjeva.

Šaušanā medaļu centīsies iegūt Agate Rašmane, smaiļošanā - Roberts Akmens, bet 3x3 basketbolā par uzvaru Latvijai cīnīsies Nauris Miezis, Agnis Čavars, Kārlis Pauls Lasmanis un Edgars Krūmiņš.

LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks atklāja, ka 67% no minētajiem sportistiem ir jau vakcinējušies pret Covid-19, 23% - ir vakcinācijas procesā, savukārt 10% olimpiešu patlaban nevakcinēsies. Kā skaidroja Lejnieks, Tokijas olimpiskās spēles nav uzlikušas par pienākumu sportistiem obligāti vakcinēties. Tāpat LOK ir zināms, ka 75-80% olimpisko spēļu dalībnieku, visticamāk, būs vakcinējušies pret vīrusu, līdz ar to nav lielu bažu, ka sportistu veselība tiktu apdraudēta.

Kā stāstīja Lejnieks, 6.jūlijā uz Tokiju dosies olimpiešu galvenā ārste Līga Cīrule un citi delegācijas pārstāvji, lai sagatavotos Latvijas sportistu ierašanās brīdim Tokijā.

Pēc Lejnieka paustā, Covid-19 drošības nolūkos oficieris, ārsts Jānis Kaupe četras nedēļas pirms izlidošanas sagatavos un iesniegs plānu par katra sportista uzturēšanos Tokijā. Pirms izlidošanas obligāti būs divi Covid-19 testi - viens tiks veikts 96 stundas pirms izlidošanas, savukārt otrs - 72 stundas pirms izlidošanas. Tokijas lidostā būs noteikts atkārtots eksprestests. Arī turpmāk katru dienu visus pārbaudīs ar Covid-19 eksprestestu.

Lejnieks piebilda, ka Tokijas olimpiskajās spēlēs delegācijas dalībniekiem būs nepieciešams lejupielādēt speciālu mobilo lietotni "COCOA" un ikdienā būs jāveic atzīmes par pašsajūtu.

LOK ģenerālsekretārs norādīja, ka Latvijas iedzīvotāji, līdzjutēji, olimpiskajām sacensībām varēs sekot līdzi gan Latvijas Televīzijas kanālā, gan visos Latvijas lielākajos ziņu portālos. Savukārt par intervijām ar sportistiem Lejnieks skaidroja, ka vēl nav zināms, cik ilgi un kādiem medijiem prioritāri tiks noteiktais klātienes interviju laiks.

Lejnieks atzīmēja, ka LOK, iespējams, būs nepieciešams papildu finansējums 10 710 eiro apmērā par Covid-19 testiem un 135 877 eiro par papildu izdevumiem komandas dalībniekiem astoņos sporta veidos. Tikmers kolēģi papildināja ar to, ka papildu izdevumus varētu radīt arī lidmašīnu biļešu pārrezervēšana, jo vairākas Eiropas valstis ir atcēlušas reisus, kas ietekmē nokļūšanu uz Tokiju.

Papildu finansējuma nepieciešamība ir aktualizēta Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), bet papildus naudas vajadzība tiks aktualizēta arī Latvijas Nacionālajā Sporta padomē, savukārt LOK ir gatavs ieguldīt arī savus resursus, lai Latvijas sportistiem būtu nodrošināts viss nepieciešamais gatavībai olimpiādē.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.