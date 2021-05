VIDEO: Latvijas hokeja izlase “palīdzējusi” Itālijas vārtsargam dominēt dienas labākajos atvairītajos metienos

Latvijas valstsvienībai visas spēles garumā bija milzīgs pārsvars, ko arī apliecina kopēja metienu attiecība 44 pret 12.

Par spēles galveno varoni noteikti jāuzskata Itālijas izlases vārtsargu Džastinu Fazio, kurš ikdienā spēlē Itālijas hokeja flagmanī “Bolzano” komandā, kas startē Austrijas atklātajā čempionātā. Kanādā dzimušais 21 gadu vecais Fazio karjeras laikā paguvis iemēģināt arī vairākas Ziemeļamerikas junioru un jauniešu hokeja līgas kā arī nonācis Amerikas hokeja līgas kluba Milvoki “Admirals” apcirkņos.

Fazio mačā pret Latviju pelnīti tika atzīts par labāko spēlētāju savā komandā, par to saņemot “Tissot” pulksteni. Viņa veikumu vārtos pamanīja arī hokeja pasaules čempionāta labāko momentu topa veidotāji, kas divus no Fazio atvairītajiem metieniem ierindoja 24. maija spēļu dienas piecu labāko “seivu” topā. Tajās epizodēs ripu Itālijas izlases vārtos ieraidīt nespēja Ronalds Ķēniņš un Rodrigo Ābols.

54 Foto Hokeja fani Vecrīgā un pēc Latvijas izlases spēles ar Itāliju +50 Skatīties vairāk

Bez Fazio ar diviem atvairījumiem topā iekļuva arī Krievijas Olimpiskās komandas vārtsargs no Sanktpēterburgas SKA Aleksandrs Samonovs, kuram ne mazums problēmu sagādāja Slovākijas izlase, bet ar vienu “seivu” arī kanādietis Adins Hills no Arizonas “Coyotes”, kurš nespēja pasaules ranga līdervienībai izvairīties no trešā zaudējuma trīs spēlēs, jo hokeja dzimtenes pārstāvji piekāpais arī Vācijas valstsvienībai.

53 Foto Latvijas hokeja izlases spēlētāji sasveicinās ar faniem +49 Skatīties vairāk