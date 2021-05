Japānas Ārstu biedrība Tokijas olimpisko spēļu norisi drošos apstākļos sauc par neiespējamu

Jau ziņots, ka Tokijā un citās Japānas daļās koronavīrusa pandēmijas dēļ ievestā ārkārtas stāvokļa termiņš pagājušajā piektdienā pagarināts, turklāt ierobežojumi noteikti arī citos reģionos, kur tie līdz šim nebija spēkā.

Premjerministrs Josihide Suga norādīja, ka atbilstoši līdzšinējam plānam ārkārtas stāvoklim bija jābeidzas 11. maijā, tomēr tagad nolemts to paturēt spēkā līdz mēneša beigām.

"Mēs stingri iestājamies pret Tokijas olimpisko spēļu norisi laikā, kad liela daļa planētas iedzīvotāju cīnās ar Covid-19," teikts Japānas Ārstu biedrības paziņojumā, kas adresēts valdībai. "Pandēmijas laikā olimpiskās spēles nav iespējams aizvadīt drošā vidē."

Japānas Ārstu biedrībā ir speciālisti, kuri ikdienā strādā vietējās slimnīcās. Biedrība gan nav norādījusi, cik ārstu ir tās biedru lokā.

"Mēs nevaram ignorēt faktu, ka ieceļotāji Japānā var ievest vēl vairākus citus jaunus vīrusa paveidus," teikts paziņojumā.

Japānu jau sasniedzis ceturtais Covid-19 vilnis. Jau iepriekš ārsti brīdinājuši valdību, ka viņu amata brāļi ir tuvu izdegšanai, jo slimnīcu rīcībā ir nepietiekams skaits speciālistu.

Aizvien vairāk nekā 70% Japānas iedzīvotāju vēlas Tokijas olimpisko spēļu pārcelšanu vai pilnīgu atcelšanu. Organizatori gan pauž pārliecību, ka četrgades notikumu iespējams sarīkot bez būtiskiem starpgadījumiem, ko pierāda arī nesen aizvadītās izmēģinājuma sacensības dažādos sporta veidos. Testa sacensībās startēja arī daži ārvalstu sportisti.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23. jūlija līdz 8. augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24. augusta līdz 5. septembrim.

Kopš 1948. gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.