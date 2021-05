Ojārs Siliņš, pārspējot Vecvagara trenēto komandu, kļuvis par Kazahstānas čempionu

"Astana" finālsērijas trešajā spēlē viesos ar rezultātu 88:65 (30:22, 16:21, 21:7, 21:15) pārspēja Arņa Vecvagara vadīto Atirau "Barsi" komandu.

Siliņš finālsērijas trešajā spēlē laukumā pavadīja 27 minūtes un 49 sekundes, gūstot 19 punktus - viņš realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Sērijas pirmajā spēlē viņš guva 15 punktus, bet otrajā - 20.

Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja 21 efektivitātes koeficienta punktu.

Siliņš bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, bet pretiniekiem tikpat punktu guva Vladimirs Ivanovs.

Sezonas pirmajā pusē "Astana" komandu pārstāvēja arī Mārtiņš Meiers.

"Astana" komanda par Kazahstānas čempioni kronēta deviņas reizes.