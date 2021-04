Porziņģim sulīgs "danks" un 19 punkti uzvarā pār "Pistons"

"Mavericks" mājās ar 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27) pārspēja Detroitas "Pistons".

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā guva 19 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. Viņš grozā raidīja četrus no astoņiem divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja piecus no sešiem "sodiņiem". Liepājnieks arī četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra trīs bumbas, nopelnīja sešas personīgās piezīmes, kamēr "Mavericks" ar Porziņģi laukumā guva par pieciem punktiem vairāk nekā ielaida.

Latvijas basketbolistam spēle noslēdzās pusotru minūti pirms pamatlaika beigām, viņam nopelnot sesto personīgo piezīmi.

Rezultatīvākais ar 30 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm bija Luka Dončičs, bet 20 punkti un piecas piespēles Džeilenam Bransonam. Detroitas klubā 26 punkti Džerami Grantam un 24 punkti Korijam Džozefam.

Ceturtdien "Mavericks" tiksies ar čempioni Losandželosas "Lakers".

"Mavericks" ar 31 uzvaru 57 spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu.

Jau ziņots, ka Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns trešdien guva 19 punktus NBA regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru.

"Wizards" mājās ar rezultātu 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21) pārspēja Goldensteitas "Warriors".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 30 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, četrus no desmit tālmetieniem un visus piecus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par pieciem punktiem mazāk nekā ielaida.

"Wizards" ar 24 uzvarām 57 spēlēs ieņem 11.vietu Austrumu konferencē.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.