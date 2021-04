Japānas premjers apņemas sarīkot drošas olimpiskās spēles

"Japāna klausās un mācās no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un ekspertiem," premjers sacīja kopīgā preses konferencē ar ASV prezidentu Džo Baidenu Baltajā namā.

Suga piebilda, ka Japāna dara "visu iespējamo", lai sagatavotos Tokijas olimpiskajām spēlēm.

"Viņi dara visu iespējamo, lai ierobežotu inficēšanos un realizētu drošas spēles no zinātniskām un objektīvām perspektīvām," teica Japānas premjers.

49 Foto Krievija prezentējusi pretrunīgos tērpus Tokijas olimpiskajām spēlēm +45 Skatīties vairāk

Kāds augsta ranga Japānas politiķis ceturtdien bija paziņojis, ka jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ tomēr var nākties atcelt Tokijas olimpiskās spēles.

Valdošās Liberāldemokrātiskās partijas pārstāvis Tosiro Nikai norādīja, ka olimpiskās spēles jāatceļ bez vilcināšanās, ja epidemioloģiskā situācija būs pārāk smaga.

38 Foto Latvija saņem ielūgumu piedalīties Pekinas olimpiskajās spēlēs +34 Skatīties vairāk

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.