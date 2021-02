Adetokunbo "triple-double" palīdz uzvarēt par spīti Saboņa karjeras rekordam

Milvoki "Bucks" savā laukumā pārspēja Indiānas "Pacers" ar 130:110 (29:21, 39:30, 38:21, 24:38).

Sabonis zaudējumā laboja savu pirms Ziemassvētkiem sasniegto rekordu par vienu punktu, 33 punktiem pievienodams arī 12 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Vēl četri viesu basketbolisti guva no 11 līdz 15 punktiem.

Milvoki rindās divkārtējais NBA vērtīgākais spēlētājs Adetokunbo sakrāja 21 punktu, 14 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, kļūdams par rezultatīvāko savā komandā. Viņš trāpīja septiņus no astoņiem divpunktu metieniem un septiņus no astoņiem mēģinājumiem no soda metienu līnijas.

Mājinieku rindās vēl seši spēlētāji iemeta vismaz 11 punktus. 20 punkti Brinam Forbsam, 18 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Bobijam Forbsam un 16 punkti Dontem Devinčenco. Komanda kopā realizēja 21 trīspunktnieku.

Klīvlendas "Cavaliers" zaudējumā Losandželosas "Clippers" ar 99:121 (25:33, 24:19, 25:36, 25:33) viesi izvairījās no pirmās divu zaudējumu sērijas pēc kārtas.

Pols Džordžs sasniedza savu sezonas rekordu ar astoņiem realizētiem trīspunktu metieniem un 36 punktiem "Clippers" labā, kura beidza sešu izbraukuma spēļu sēriju.

"Mēs gribējām beigt šo ceļojumu uz pozitīvas nots. Negribējām zaudēt divās spēlēs pēc kārtas," sacīja Džordž pēc mača.

"Clippers" komandā Kavai Lenards guva 24 punktus, bet horvāts Ivica Zubacs desmit punktiem pievienoja 16 atlēkušās bumbas, un "Clippers no izbraukuma atgriežas ar bilanci 4-2.

"Clippers" sāka braucienu bez Džordža un Lenarda, kuri nepiedalījās Covid-19 protokolu dēļ.

Kolins Seksons Klīvlendas vienības labā pirmajā puslaikā guva 16 no saviem 27 punktiem, bet 23 punkti tika Deriasam Gārlendam.

"Džordžam bija vairāk realizētu trīspunktu metienu nekā visai mūsu komandai kopā," sacīja Gārlends pēc spēles. "Nedomāju, ka mēs uzvarēsim daudzās spēlēs, metot grozā tikai divpunktniekus."

Džordžs ar savu astoto trīspunktnieku piecas minūtes un deviņas sekundes pirms mača beigām panāca "Clippers" lielāko pārsvaru mačā - 110:93.

Ņūorleānā Zaions Viljamsons guva 28 punktus, bet Ņūorleānas "Pelicans" pieveica Fīniksas "Suns" ar 123:101 (28:25, 20:21, 40:28, 35:27).

Viljamsons no spēles iemeta 12 no 14 metieniem, tai skaitā vienīgo trīspunktu metienu, kā arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un izdalīja sešas rezultatīvas piespēles.

Pretiniekiem 25 punkti Devina Bukera kontā.

Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis trešdien guva 24 punktus un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru viesos, ar rezultātu 122:116 (26:22, 27:34, 35:27, 34:33) pārspējot Atlantas "Hawks".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 34 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā realizēja deviņus no 14 divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un visus trīs soda metienus.

Tāpat viņš izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par deviņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem un veica 14 rezultatīvas piespēles, fiksējot savu 11. "double-double" sezonā. Tims Hārdevejs juniors, spēlē iesaistoties no rezervistu soliņa, finišēja ar 22 punktiem.

"Hawks" vienībā 35 punktus guva Džons Kolinss. 21 punkts un desmit atlēkušās bumbas Kevinam Hanteram.

"Mavericks" ar deviņām uzvarām 22 spēlēs ieņem 13.vietu Rietumu konferencē.

Ceturtdien "Mavericks" mājās spēkojas ar Goldensteitas "Warriors".

Maiami "Heat" piekāpās Dāvja Bertāna pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" savā laukumā ar 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)

Bertāns spēlēja 26 minūtes un 11 sekundes, šajā laikā realizējot trīs no astoņiem tālmetieniem, kā arī abus soda metienus. Viņa kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas pārķertas bumbas, viens bloķēts metiens, četras kļūdas, divas piezīmes, kā arī labākais mačā +/- rādītājs 14.

Vašingtonas komandā, kura maču aizvadīja deviņu basketbolistu sastāvā, Bredlijam Bīlam tika 32 punkti un astoņas atlēkušās bumbas. Vēl trīs basketbolisti guva no desmit līdz 11 punktiem.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Tailers Hero, 19 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles sakrāja Džimijs Batlers, bet 17 punkti, 11 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles Bema Adebajo kontā.

"Wizards" ar piecām uzvarām 18 spēlēs Austrumu konferencē ieņem priekšpēdējo 14.vietu, bet "Heat" ar septiņiem panākumiem 21 cīņā ir vietu augstāk.

"Wizards" trešdien uzsāka četru spēļu izbraukuma sēriju, kuras ievadā divreiz tiekas ar iepriekšējās sezonas finālisti Maiami "Heat", bet pēc tam mēros spēkus ar Šarlotas "Hornets" un Čikāgas "Bulls".

Rodions Kurucs trešdien guva trīs punktus, taču Oklahomasitijas "Thunder" mājās pieveica Kuruca pārstāvēto Hjūstonas "Rockets" ar 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29).

Kurucs spēlē iesaistījās piecas minūtes un 40 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad mājinieki jau bija priekšā ar 93:70. Latvijas basketbolists šajā laikā iemeta grozā vienīgo trīspunktu metienu, kā arī sakrāja pa atlēkušajai bumbai, rezultatīvai piespēlei un personiskajai piezīmei, maču noslēdzot ar labāko komandā +/- rādītāju seši.

"Rockets" komandā ar 22 punktiem atzīmējās Eriks Gordons, 19 punkti Viktoram Oladipo.

Laukuma saimniekiem pieci basketbolisti sakrāja no 13 līdz 19 punktiem. Rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Kenričs Viljamss.

Atkārtotajā spēlē ar "Thunder" pārtrūka Hjūstonas kluba sešu uzvaru sērija.

"Rockets" ar desmit uzvarām 20 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu grupā, kur "Thunder" ar deviņiem panākumiem tikpat dueļos atrodas 12.pozīcijā.

Ceturtdien "Rockets" izbraukuma sēriju noslēgs ar cīņu pret Memfisas "Grizzlies".

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.