Vanvlīts ar 54 punktiem labo "Raptors" rezultativitātes rekordu un kaldina komandas uzvaru

"Raptors" viesos ar rezultātu 123:108 (33:31, 31:29, 32:22, 27:26) pārspēja Orlando "Magic".

Vanvlīts realizēja 11 no 12 tālmetieniem, bet kopumā no spēles bumbu grozā raidīja 17 no 23 piegājieniem, kā arī bija trāpīgs visas deviņas reizes no soda metienu līnijas. Iepriekšējais "Raptors" rezultativitātes rekords bija 2018. gada 1. janvārī Demara Derouzena gūtie 52 punkti pret Milvoki "Bucks".

Pēc "Elias Sports Bureau" aprēķiniem, 54 punkti ir visu laiku labākais rezultāts starp nedraftētājiem spēlētājiem. Pirms 39 gadiem tieši šajā pašā datumā 53 punktus guva Mozus Melouns.

"Jūtos pagodināts, ka mani piemin vienā teikumā ar šiem vīriem," par pārspētajiem rekordiem stāsta Vanvlīts, uzsverot, ka šī bija īpaša spēle vairākās nozīmēs. "Cenšos to izbaudīt, taču tas nav izcīnīts čempiontituls. Šī man bija laba spēle."

Vanvlīta iepriekšējais rekords bija 36 punkti un septiņi precīzi tālmetieni.

Vēl viesiem ar 23 punktiem atzīmējās Normans Pauels, bet Kails Laurijs guva 14 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un desmitreiz rezultatīvi piespēlēja.

"Magic" komandā ar 21 punktu un 18 bumbām zem groziem izcēlās Nikola Vučevičs, tāpat 21 punkts bija Evanam Furnjē.

Pārliecinošu uzvaru svinēja arī Indiānas "Pacers", kas mājās ar rezultātu 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31) uzveica Memfisas "Grizzlies".

"Pacers" komandā savu sezonas rezultatīvāko spēli aizvadīja lietuvietis Domants Sabonis, kurš guva 32 punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas. Mailsam Tērneram bija 22 punkti un 11 bumbas zem groziem, bet Malkolmam Brogdonam - 23 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles.

Viesiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Dilons Brukss.

Teicamu spēli aizvadīja arī Kairijs Ērvings, kurš palīdzēja Bruklinas "Nets" savā laukumā ar rezultātu 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30) pārspēt Losandželosas "Clippers".

Ērvings guva 39 punktus, 28 punkti bija Kevinam Durantam, bet 23 punkti, 11 atlēkušās bumbas un 14 rezultatīvas piespēles - Džeimsam Hārdenam.

"Clippers" rindās 33 punkti bija Kavai Lenardam, 26 punkti Polam Džordžam un 21 punkts Nikolā Batumam.

Rezultatīvs otrdien bija Stefans Karijs, taču viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" mājās ar rezultātu 107:111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25) atzina Bostonas "Celtics" pārākumu.

Karijs šajā spēlē guva 38 punktus, izcīnīja 11 atlēkušās bumbas un astoņreiz rezultatīvi piespēlēja. Bostoniešiem ar 27 punktiem atzīmējās Džeisons Teitums, 19 punktus guva Kemba Volkers, bet 18 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Džeilenam Braunam.

Uzvaru izcīnīja arī Jūtas "Jazz", kas mājās ar rezultātu 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28) bija pārāka pār Detroitas "Pistons".

"Jazz" komandā ar 32 punktiem atzīmējās Donovans Mičels, 20 punktus guva Maiks Konlijs, bet 18 - Bojans Bogdanovičs. Viesiem 27 punkti bija Džerami Grāntam, 22 punktus pievienoja Džošs Džeksons, bet 17 punktus guva un 14 bumbas zem groziem izcīnīja Meisons Plamlī.

Jau ziņots, ka Dāvis Bertāns otrdien guva sešus punktus un kopā ar Vašingtonas "Wizards" komandu cieta zaudējumu. "Wizards" savā laukumā ar rezultātu 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26) atzina Portlendas "Trail Blazers" pārākumu.

Vašingtonas komandu neglāba līgas rezultatīvākā spēlētāja Bredlija Bīla 37 punkti. Vēl 24 punktus pievienoja Rui Hačimura, bet ar "triple-double" atzīmējās Rasels Vestbruks, kurš guva 17 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un desmitreiz rezultatīvi piespēlēja.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Damjans Lilards, 26 punktus guva Gerijs Trents juniors, bet 14 punkti un 15 atlēkušās bumbas bija Enesam Kanteram.

Austrumu konferencē pirmo vietu ar 15 uzvarām 21 mačā ieņem Filadelfijas "76ers", bet Rietumos pirmā ar 16 panākumiem 21 duelī ir Jūtas "Jazz".

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.