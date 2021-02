VIDEO: Ukrainas izlases futbolists zaudē darbu, jo ierodas uz spēli alkohola reibumā

35 gadus vecais Seļezņovs, kurš Ukrainas izlases rindās nospēlējis 58 mačus, gūstot 11 vārtus, kopā ar “Kolos” komandu bija devušies uz Turcijas kūrortpilsēta Antāliju, lai aizvadītu treniņnometni un vairākas pārbaudes spēles.

Kā vēsta medijs “Tribuna”, Seļezņovs uz pārbaudes maču pret Baltkrievijas virslīgas klubu Brestas “Ruh” ieradās alkohola reibumā. Kluba pārstāvji to pamanīja un veica izmaiņas iepriekš plānotajā sākumsastāvā. Interesanti, ka sākotnējā protokola versijā uzrādās, ka Seļezņovs būtu 10 minūtes nospēlējis, tomēr vēlāk tas tika labots un viņa uzvārds tur vairs neparādās. Tāpēc nav līdz galam skaidrs, vai futbolists izgājis laukumā vai viņa dalība spēlē beidzās pēc himnu atskaņošanas.

Drīz vien viņš tika atbrīvots arī no komandas, jo, kā izrādās, šis futbolistam bijis jau trešais līdzīga rakstura pārkāpums. Pirmajās reizēs kluba prezidents Andrejs Zasuha uzstājis, lai Seļezņovs paliek komandā, galvojot par viņu, tomēr trešajā reizē galvenā trenera Ruslana Kostišina mērs bija pilns.

Apskatot video pirms mača sākuma, redzams, ka himnas atskaņošanas brīdī Seļezņovs (#7) atrodas laukumā, bet viņa kustības ir nedaudz dīvainas.

Pats Seļezņovs, komentējot atlaišanu, apgalvo, ka tās esot muļķības, tomēr video redzētais liek aizdomāties.

Kopš pievienošanās komandai 2020. gada 2. septembrī, Seļezņovs 12 mačos guva piecus vārtus, tiesa visus no 11 metru soda sitiena atzīmes. Tikmēr “Kolos” komanda, kas pagājušajā sezonā debitēja Ukrainas premjerlīgā, izcīnīja augsto sesto vietu, tiekot pie iespējas debitēt Eirokausos. Arī šobrīd pēc pirmā apļa “Kolos” komanda ieņem sesto pozīciju. Komanda šosezon debitēja UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā, kur otrajā kārtā pārspēja Saloniku “Aris” no Grieķijas, bet trešajā kārtā papildlaikā piekāpās “Rijeka” no Horvātijas.

Ilggadējais Ukrainas izlases uzbrucējs Jevgēņijs Seļezņovos savas karjeras laikā pārstāvējis ne vien tādus spēcīgus Ukrainas klubus kā Doņeckas “Šahtar”, Dņeporopetrovskas “Dnipro”, bet uzspēlējis arī Krievijas premjerlīgā, Turcijā un pat Spānijas pēc spēka otrajā līga “Malaga” sastāvā.