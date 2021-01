Sabonim otrais "triple-double" šosezon; čempionei "Lakers" zaudējums pēdējās sekundēs

Šarlotas "Hornets" savā laukumā piekāpās Saboņa pārstāvētajai Indiānas "Pacers" ar 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32).

Sabonis guva 22 punktu, sakrāja 11 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles. Turklāt basketbolists teju perfekti meta no spēles, realizēdams visus septiņus divpunktu metienus un divus no trim tālmetieniem.

Sabonis spēlēja par spīti kreisā ceļgala sasitumam.

"Pacers" rindās ar 28 punktiem, cīņā iesaistoties no rezervistu soliņa, izcēlās Dags Makdermots, 25 punktus pievienoja Malkoms Brogdons, bet 19 - Džastins Holidejs.

Mājiniekiem ar 20 punktiem rezultatīvākais bija Terijs Roziers, seši basketbolisti guva vismaz desmit punktus, taču ar to uzvarai bija par maz.

Citā mačā Tobiass Heriss guva uzvaras grozu Filadelfijas "76ers" labā, sagādājot čempionei Losandželosas "Lakers" sezonā pirmo zaudējumu viesos - 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32).

"Daži cilvēki domā, ka mēs ne ar vienu jēdzīgu komandu neesam spēlējuši," sacīja Heriss. "Mēs gribējām iziet uz spēli pret čempioniem un redzēt, cik labi šobrīd esam."

Džoels Embīds guva 28 punktus, Bens Simonss sakrāja "triple-double" - 17 punkti, 11 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles.

"Lakers", kas bija sasnieguši kluba rekordu sezonas sākumā ar pēc kārtas uzvarētām spēlēm izbraukumā, gandrīz turpināja šo sēriju.

"Lakers", kas trīs minūtes un septiņas sekundes pirms mača beigām bija iedzinējos ar 12 punktiem (93:105), panāca 13:0 izrāvienu.

Pēc Aleksa Karuzo, Denisa Šrēdera un Kenteviusa Koldvela-Poupa trīspunktniekiem Entonijs Deiviss deva "Lakers" 106:105 vadību.

Pēc pārtraukuma Filadelfijas rīcībā bumba bija 11,2 sekundes, bet pēc Herisa precīzā metiena sekoja Deivisa izmisuma metiens no puslaukuma bija tālu no trāpīšanas grozā.

Lebrons Džeimss "Lakers" labā guva 34 punktus, Deiviss pievienoja 23, bet Šrēders - 16 punktus.

Kamerūniešu centrs Džoels Embīds trešajā ceturtdaļā smagi piezemējās uz muguras, kad Džeimss viņu pastūma Embīda mēģinājumā triekt bumbu grozā no augšas.

Džeimsam tika piešķirts nesportisks pārkāpums, taču Embīds, kurš iepriekšējo spēli izlaida muguras sāpju dēļ, spēja turpināt maču.

"Tā bija ļoti bīstama epizode," sacīja Embīds. "Garantēju, ja tā būtu izdarījis pats, es droši vien būtu izdzīts no spēles."

Bruklinas "Nets" izglābās pagarinājumā.

Atlantas "Hawks" savā laukumā piekāpās Bruklinas "Nets" ar 128:132 (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16).

Kevins Durants uzvarētāju labā guva 32 punktus, Džeimss Hārdens pievienoja "double-double" - 31 punkts un 15 rezultatīvas piespēles -, kā arī astoņas atlēkušās bumbas, bet Kairijs Ērvings guva 26 punktus Bruklinas vienībai, kura izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas.

Trejs Jangs ar 28 punktiem un 14 rezultatīvām piespēlēm bija rezultatīvākais "Hawks" rindās. Kems Redišs Atlantas komandas labā guva 24 punktus, mačā iesaistoties no rezervistu soliņa, ieskaitot divpunktu metienu, ar kuru tika izlīdzināts rezultāts (118:118) mazāk nekā 30 sekundes līdz pamatlaika beigām.

"Nets" pagarinājumā ar Džefa Grīna trīspunktnieku un Durenta triecienu grozā no augšas izvirzījās vadībā ar 127:121.

Durents ar trīspunktnieku panāca 129:123 85 sekundes pirms beigām un pārsvaru noturēja spēlē, kurā vadība mainījās 21 reizi, nevienai no komandām nenokļūstot vadībā ar vairāk kā septiņiem punktiem.

Toronto "Raptors" mājās piekāpās Milvoki "Bucks" ar 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32).

Uzvarētājiem, kuri ar bilanci 11-6 tagad Austrumu grupā ieņem otro vietu, divkārtējais līgas vērtīgākais spēlētājs Jannis Adetokunbo guva 24 punktus, izcīnīja 18 atlēkušās bumbas un deviņas reizes rezultatīvi piespēlēja. Lielisks sniegums arī Krisam Midltonam, kurš 24 punktiem pievienoja desmit atlēkušās bumbas un septiņas reizes rezultatīvi piespēlēja.

"Raptors" rindās Normans Pauels guva 26 punktus, bet Kails Laurijs pievienoja 21 punktu.

Jau ziņots, ka latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis izcēlās ar 18 punktiem, Luka Dončičs sakrāja 30 punktus, taču Jūtas "Jazz" guva desmito uzvaru pēc kārtas, mājās pieveicot latvieša pārstāvēto Dalasas "Mavericks" ar 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26).

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un 48 sekundes, kuru laikā guva 18 punktus, grozā raidot sešus no 11 divpunktu un divus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja trīs no četriem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus, trīs reizes pārkāpa noteikumus, kā arī sakrāja sliktāko spēlē +/- rādītāju -24.

Pēc traumas izdziedēšanas Porziņģis šosezon spēlē vidēji guvis 19,5 punktus, izcīnījis 7,9 bumbas zem groziem un 1,8 reizes bloķējis metienus.

Tikmēr viņa komandasbiedrs Luka Dončičs izcēlās ar 30 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm. 19 punktus pievienoja Tims Hārdevejs juniors.

"Jazz" rindās iespaidīgs "double-double" - 29 punkti un 20 izcīnītas bumbas zem groziem - padevās Covid-19 epidēmijas sākuma simbolam NBA Rūdijam Gobēram, kurš pievienoja arī pa trim pārķertām bumbām un bloķētiem metieniem. 31 punkts un septiņas atlēkušās bumbas Džordana Klārksona kontā, 21 punkts un astoņas atlēkušās bumbas iekrāja Džo Inglss, kurš trāpīja septiņus trīspunktniekus, par vienu atpaliekot no komandas rekorda, bet Maikam Konlijam 17 punkti un sešas rezultatīvas piespēles.

Inglss pirmoreiz sezonā uzsāka spēli pamatsastāvā Donovana Mičela vietā, kurš ievietots savainoto spēlētāju sarakstā ar galvas smadzeņu satricinājumu.

Piektdien "Mavericks" ar Jūtas "Jazz" izbraukumā spēlēs vēlreiz.

"Mavericks" ar astoņām uzvarām 18 spēlēs Rietumu konferencē ieņem 11.vietu, kamēr "Jazz" ar 14 panākumiem 18 mačos ir Rietumu grupas līderi.

Citā spēlē Dāvis Bertāns Covid-19 ierobežojumu priekšrakstu dēļ nedevās laukumā spēlē, kurā Ņūorleānas "Pelicans" apspēlēja viņa pārstāvēto Vašingtonas "Wizards" ar 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26).

Rezultatīvākais galvaspilsētas komandā ar 47 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Bredlijs Bīls, kamēr mājiniekiem pa 32 punktiem sakrāja Zaions Viljamsons un Brendons Ingrems, kuram arī sešas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. 18 punkti un septiņas atlēkušās bumbas Erikam Bledso, bet sešiem punktiem 18 atlēkušās bumbas pievienoja Stīvens Edamss.

Piektdien "Wizards" uzņems Atlantas "Hawks".

"Wizards" ar trim uzvarām 14 spēlēs Austrumu grupā ieņem pēdējo 15.vietu, kamēr "Pelicans" ar bilanci 6-10 ir vietu augstāk Rietumu grupā.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.