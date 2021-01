Porziņģim 18 punkti "Mavericks" trešajā zaudējumā pēc kārtas

Jūtas "Jazz" guva desmito uzvaru pēc kārtas, mājās pieveicot Dalasas "Mavericks" ar 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26).

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un 48 sekundes, kuru laikā guva 18 punktus, grozā raidot sešus no 11 divpunktu un divus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja trīs no četriem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus, trīs reizes pārkāpa noteikumus, kā arī sakrāja sliktāko spēlē +/- rādītāju -24.

Pēc traumas izdziedēšanas Porziņģis šosezon spēlē vidēji guvis 19,5 punktus, izcīnījis 7,9 bumbas zem groziem un 1,8 reizes bloķējis metienus.

Tikmēr viņa komandasbiedrs Luka Dončičs izcēlās ar 30 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm. 19 punktus pievienoja Tims Hārdevejs juniors.

"Jazz" rindās iespaidīgs "double-double" - 29 punkti un 20 izcīnītas bumbas zem groziem - padevās Covid-19 epidēmijas sākuma simbolam NBA Rūdijam Gobēram, kurš pievienoja arī pa trim pārķertām bumbām un bloķētiem metieniem. 31 punkts un septiņas atlēkušās bumbas Džordana Klārksona kontā, 21 punkts un astoņas atlēkušās bumbas iekrāja Džo Inglss, kurš trāpīja septiņus trīspunktniekus, par vienu atpaliekot no komandas rekorda, bet Maikam Konlijam 17 punkti un sešas rezultatīvas piespēles.

Inglss pirmoreiz sezonā uzsāka spēli pamatsastāvā Donovana Mičela vietā, kurš ievietots savainoto spēlētāju sarakstā ar galvas smadzeņu satricinājumu.

Piektdien "Mavericks" ar Jūtas "Jazz" izbraukumā spēlēs vēlreiz.

"Mavericks" ar astoņām uzvarām 18 spēlēs Rietumu konferencē ieņem 11.vietu, kamēr "Jazz" ar 14 panākumiem 18 mačos ir Rietumu grupas līderi.

Citā spēlē Dāvis Bertāns Covid-19 ierobežojumu priekšrakstu dēļ nedevās laukumā spēlē, kurā Ņūorleānas "Pelicans" apspēlēja viņa pārstāvēto Vašingtonas "Wizards" ar 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26).

Rezultatīvākais galvaspilsētas komandā ar 47 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Bredlijs Bīls, kamēr mājiniekiem pa 32 punktiem sakrāja Zaions Viljamsons un Brendons Ingrems, kuram arī sešas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. 18 punkti un septiņas atlēkušās bumbas Erikam Bledso, bet sešiem punktiem 18 atlēkušās bumbas pievienoja Stīvens Edamss.

Piektdien "Wizards" uzņems Atlantas "Hawks".

"Wizards" ar trim uzvarām 14 spēlēs Austrumu grupā ieņem pēdējo 15.vietu, kamēr "Pelicans" ar bilanci 6-10 ir vietu augstāk Rietumu grupā.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.