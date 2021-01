Rēzekne ir gatava uzņemt hokeja pasaules čempionātu

Komentējot Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara (AP) ierosinājumu daļu no gaidāmā Pasaules čempionāta hokejā vīriešiem sarīkot Rēzeknē, Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs (S) viņa priekšlikumu novērtēja atzinīgi.

"Ņemot vērā, ka šis būs nestandarta formāta čempionāts, Rēzeknes pilsēta, sadarbojoties ar citām Latgales pašvaldībām, būtu gatava iesaistīties sacensību rīkošanā. Esam gandarīti, ka šāda ideja ir izskanējusi, un no savas puses paužam tai atbalstu," pauda pilsētas mērs.

Arī olimpiskā centra "Rēzekne" valde uzskata, ka tehniski ledus arēna atbilst visiem starptautiskajiem standartiem un spētu nodrošināt spēļu norisi.

"Gan ģērbtuvju, gan arī ledus laukuma kvalitāte atbilst starptautiskajiem standartiem. Mēs spētu nodrošināt spēļu norisi un būtu pagodināti uzņemt augstākā ranga sacensības. Viens no mūsu galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem ir nodrošināt augsta līmeņa sacensību norisi," pauda olimpiskajā centrā.

Ja Rēzekne tiktu izvēlēta par vienu no čempionāta norises vietām, olimpiskā centra vadība ir pārliecināta, ka no savas puses to spētu nodrošināt.

Bondars iepriekš pauda, ka ir par to, lai valdība, skatot jautājumu par meistarsacīkšu norises vietu, izvērtētu ne tikai Rīgu kā iespējamo visa čempionāta mājvietu, bet apskatītu arī iespēju sacensību daļas norisei Rēzeknē.

"Tas simboliski būtu daudz atbilstošāk nekā Rīgā. Mēs bijām devuši līdzekļus Rēzeknes Olimpiskajam centram, zinām, ka čempionāts notiks Latvijā, un tā ir visu, ne tikai rīdzinieku, nodokļu nauda. Tāpēc aicinātu izvērtēt šo jautājumu federācijā, valdībā. Visu var izdarīt, ja grib," teica politiķis.

Patlaban nav zināms, kurai valstij tiks uzticētas iepriekš Minskā paredzētās spēles, bet kā viens no variantiem tiek izskatīta visa čempionāta uzticēšana Latvijai.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006.gadā.