“VEF Rīga” pret dažādu likstu novājinoto “Peristeri” cīnīsies par sezonas turpinājumu Eiropas kausos

Latvijas čempioni iekļūšanu otrajā posmā varēja atrsināt pirms divām nedēļām Strasbūrā, kur 50 minūšu cīņā iespējas bija gan pamatlaikā, gan divos pagarinājumos. Toreiz neizdevās un tas nozīmē to, ka pirmā posma pēdējā spēlē pret “Peristeri” rīdziniekiem der uzvara vai zaudējums ar ne vairāk kā trīs punktu starpību.

“Jābauda basketbols un šādas spēles, nevis tās jāaizvada ar smagumu un jāizdara lielu spiedienu pašiem uz sevi. Basketbols ir brīva spēle un mūsu filozofijai jābūt iemest pēdējo metienu, nevis noturēt aizsardzību,” pēc neveiksmes Strasbūrā treneris Jānis Gailītis savas komandas neveiksmi norakstīja uz atbildības nastas sapītām rokām. Šķiet, ka salīdzinoši jaunajai rīdzinieku komandai tas varētu būt galvenais pretinieks sezonas pirmās puses svarīgākajā spēlē. Ja izdosies no galvas izdzīt turnīra tabulas ierakstus un spēlēt savu basketbolu, vefiņam šo Grieķijas vidusmēra komandu vajadzētu apspēlēt. Par spīti tam, ka bukmeikeri par nelieliem favorītiem tomēr uzsakata “Peristeri”. Šķiet, ka šoreiz visai nepamatoti.

Pēc Covid-19 testu nodošanas Jāņa Gailīša rīcībā būs visi spēlētāji, kas uz pretinieku fona ir labi iespēlēta komanda ar vairākiem līderiem. Šosezon Rīgā trāpījuši ar leģionāru izvēli, treneriem sanāk izcelt šo spēlētāju stiprās puses, labi palīdz vietējie līderi Aigars Šķēle un Kristers Zoriks. Komanda spēlē patiešām skaistu basketbolu. Daudzi basketbola apskatnieki jau izteikušies, ka būtu ļoti žēl, ja šis “VEF Rīga” modelis savu 2021. gada Eiropas kausu stāstu izbeigtu jau janvārī. Ar pliku žēlumu vien nepietiks, savu uzvaru būs jāizcīna laukumā. Labā ziņa, ka Kails Olmens decembrī tika atzīts par visa turnīra labāko spēlētāju, komandas rotācijā ir astoņi stabili spelētāji un komandas ātrais basketbols noteikti būs problēma “Peristeri” spēlētājiem.

Statistikas ziņā pārsvars ir Latvijas čempionu pusē – rīdzinieki līdz šim bijuši rezultatīvāki (84,4 pret 80,2 punktiem), labāki cīņā par atlēkušajām bumbam (39,2 pret 26,6), atdevuši vairāk rezultatīvas piespēles (vidēji 18,8 pret 18,2). Arī savstarpējā spēlē pirmajā aplī tika izcīnīta uzvara ar 84:81. Tiesa, pirmdien uz Rīgu ar līgumreisu atlidoja jau pavisam cita “Peristeri” komanda. Labāka vai sliktāka – to redzēsim laukumā, tomēr pēdējās ziņas no Atēnām ļauj cerēt, ka mūsēji varētu būt labu gabalu priekšā tieši kā vienots komandas mehānisms.

Pēc pirmā apļa spēles “Peristeri” nolēma mainīt treneri un komandas stūre kārtējo reizi uzticēta Argirim Pedulakim. Viņš “Peristeri” komandā sāka un pabeidza savu spēlētāja karjeru, pa vidu aizvadot arī sešas spožas sezonas “Panathinaikos”. Viņš savu trenera karjeru sāka dzimtajā komandā un tajā ir arī tagad, lai gan pa vidu bijušas vairākas citas komandas, tostarp vēl pērn tas pats “Panathinaikos” Eirolīgas apcirkņos. Pieredzējis un zinošs treneris, kuram taktisks un sistemātisks basketbols noteikti ir sirdij tuvāks par to ātro spēli, kādu pretī liks VEF. Interesanti, ka Pedulakim pirms septiņiem gadiem mēģinājums vadīt Eirolīgas klubu Kazaņas “Unics” beidzās ar darba zaudēšanu pēc trīs mēnešiem. Toreiz “Unics” prezidents Jevgeņijs Bogačevs dusmojās par Pedulaka vājajām angļu valodas zināšanām, komunikāciju ar spēlētājiem ar tulka palīdzību un pārlieko uzticēšanos ārzemniekiem. Nav zināms, cik būtiski uzlabojušās Pedulaka angļu valodas zināšanas, taču arī šodienas “Peristeri” modelī galveno toni nosaka ārzemnieki.

Stājoties amatā, Pedulakis uzsāka sastāva pārbūvi un turpina to joprojām. Komandā vairs nav sezonas sākuma līderu, kādeiz Latvijā spēlējušo amerikāņu Stīvena Greja un Abdula Gadija. Basketbola līdzjutējiem zināmākais uzvārds no uzaicinātajiem noteikti ir 37 gadus vecais un 2,15 metrus garais Jannis Burusis, kurš ilgus gadus bija ievērojams spēks zem Grieķijas izlases un dažādu Eirolīgas klubu groziem. Viņa portfolio ir abi grieķu grandi “Olympiacos” un “Panathinakos”, “Barcelona”, Milānas “Olimpia”, “Baskonia” – kopā 254 spēles Eirolīgā, viens čempiona tituls un divreiz iekļūšana Eirolīgas sezonas zvaigžņu pirmajā piecniekā. Pēdējās nedēļās komandu papildināja vēl vairāki leģionāri– no Seviļas “Betis” atgriezies jau pērn “Peristeri” pārstāvējušais Raiens Harovs, atbraukuši 53 spēles NBA aizvadījušais meksikāņu saspēles vadītājs Horhe Gutjerezs un vēl viens amerikānis Džeims Vudards. Taču pēdējos divus vairs nevarēja pieteikt FIBA Čempionu līgas spēlēm un Rīgā viņi laukuma neies. Liels jautājums arī par Burusi, kurš savainojuma dēļ izlaida pēdējo spēli Rodas salā pret “Kolossos” (65:80), tomēr uz Rīgu atbrauca. Ceļgala trauma ir vēl vienam “Peristeri” iecerētājam līderim - divkārtējam Eirolīgas čempionam Pireju "Olympiacos" rindās Vangelim Mantzarim.

Grieķijas čempionātā “Peristeri” ar septiņām uzvarām 12 pēlēs ir piektie. Pēdējā spēlē 31 līdz 34 minūtes laukumā pavadīja amerikāņi Marvins Džonss, Džefrijs Krokets, Tre Maklīns un Terans Petevejs, pa 20 tika Gutjerezam un Vudardam (kā minēts augstāk – abi vēl nav pieteikti FIBA turnīram), 18 – tikai 19 gadus vecajam saspēles vadītājam Zoisam Karabelam. Pārējiem – epizodiska loma. Šķiet, ka “Peristeri” varētu būt visai ierobežota spēlētāju rotācija, turklāt lēnīgajam Burusim diez vai klāsies viegli pret vefiņa ātrajiem centra spēlētājiem. Tieši par sastāva rotācijas problēmām, trīs četriem iztrūkstošajiem spēlētājiem, diviem spēli vēl nezinošiem jaunpienācējiem un izjaukto komandas mehānismu sūdzējās Pedulakis. Šo pretinieku vājuma brīdi ir jāizmanto!

“VEF Rīga”, ņemot vērā pienācīgas konkurences trūkumu vietējā čempionātā, sezonas pagarināšana FIBA Čempionu līgā būtu ļoti noderīga. Tās komandai būtu vēl vismaz sešas spēles pret spēcīgiem pretiniekiem, bet spēlētājiem papildus iespēja sevi apliecināt uz Eiropas basketbola skatuves un nopelnīt kādu treknāku ierakstu nākamās sezonas līgumā.

Šī "VEF Rīgai" ir otrā sezona FIBA Čempionu līgā, iepriekšējā sanāca gaužām neveiksmīga - tikai viena uzvara 13 spēles. Šī jau tagad ir padevusies krietni sekmīgākā, bet uzvara šovakar varētu ielikt vēl treknāku plusa zīmi.