Japāna masveida vakcināciju plāno sākt divus mēnešus pirms olimpiskajām spēlēm

Avīze "Yomiuri Shimbun" raksta, ka valdība cer lielāko daļu pieaugušo vakcinēt līdz jūlijam, kad jāsākas olimpiskajām spēlēm.

Japāna ir vienojusies ar farmaceitiskajām kompānijām par pietiekamu daudzumu vakcīnu devu visiem 126 miljoniem iedzīvotāju un strādā pie uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnas apstiprināšanas, kuru sāks izmantot no nākamā mēneša.

Pirmie rindā uz bezmaksas vakcīnu ir 10 000 medicīnas darbinieku, kuriem sekos 50 miljoni iedzīvotāju paaugstinātās riska kategorijās, tostarp ar hroniskām slimībām un vecāki par 65 gadiem.

Ministri cer, ka ātrākais maijā varēs sākt masveida vakcināciju.

Olimpiādes atklāšanas ceremonija ir paredzēta pēc sešiem mēnešiem, taču koronavīrusa inficēšanās gadījumu skaita pieaugums pasaulē un Japānā atkal radījis šaubas par pasākuma norisi.

Sabiedrības atbalsts olimpiskajām spēlēm ir strauji mazinājies un nesen Japānā veikta aptauja parādīja, ka vairāk nekā 80% iedzīvotāju uzskata, ka olimpiskās spēles būtu jāatceļ vai arī vēlreiz jāpārceļ.

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23. jūlija līdz 8. augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24. augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948. gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.