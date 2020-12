Milvoki "Bucks", sagraujot finālisti "Heat", labo NBA rekordu iemestajos tālmetienos

"Bucks" izbraukumā ar rezultātu 144:97 (46:26, 37:25, 32:24, 29:22) uzveica iepriekšējās sezonas finālisti Maiami "Heat".

Viesi šajā mačā izpildīja 51 tālmetienu, no kura mērķi sasniedza 29. Iepriekšējo rekordu, kuru 2019.gada janvārī uzstādīja Goldensteitas "Warriors", "Bucks" basketbolisti laboja par pieciem precīziem "trejačiem".

Visvairāk jeb sešus tālmetienus iemeta Džrū Holidejs, kurš guva 24 punktus, bet rezultatīvākais uzvarētājiem ar 25 punktiem bija Kriss Midltons.

Milvoki komanda izmantoja 13 spēlētājus, no kuriem vismaz vienu tālmetienu iemeta 12. Vienīgais, kurš šoreiz palika bešā, bija Jannis Adetokunbo, kurš divreiz neprecīzi uzbruka no distances un samierinājās ar deviņiem punktiem. Viņa brālis Tanasis līdzšinējā NBA karjerā bija aizmetis garām grozam visus 11 izpildītos "trejačus", bet otrdien viņš bija precīzs vienā no diviem mēģinājumiem.

Iepriekšējā mačā "Bucks" realizēja tika septiņus no 38 tālmetieniem, piekāpjoties Ņujorkas "Knicks" komandai.

"Dažreiz basketbola dievi nedaudz palīdz. Šis vakars noteikti bija viens no tiem," teica "Bucks" galvenais treneris Maiks Badenholcers.

"Heat" rindās ar 23 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Tailers Herro.

Uzvaru otrdien svinēja arī nu jau bijusī līgas tālmetienu rekordiste "Warriors", kas izbraukumā ar 116:106 (24:29, 24:22, 29:25, 39:30) guva virsroku pār Detroitas "Pistons".

Uzvarētājiem 31 punkts un astoņas kļūdas bija Stefanam Karijam, bet 27 punktus guva Endrū Viginss. Laukuma saimniekiem rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Džerami Grānts.

Citviet Filadelfijas "76ers" savā laukumā ar rezultātu 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17) guva virsroku pār Toronto "Raptors".

"76ers" rindās ar 29 punktiem un 16 atlēkušajām bumbām izcēlās Žoels Embīds, 26 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Tobiasam Herisam, bet 11+13 šajos statistikas rādītājos iekrāja Bens Simonss. "Raptors" vienībā 24 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles bija Kailam Lourijam, bet pa 20 punktiem guva Paskāls Sjakams un Ogugua Anonubi.

2019.gada čempione "Raptors" jaunajā sezonā joprojām ir bez uzvarām.

Tikmēr otro uzvaru pēc kārtas izcīnījusi viena no pēdējo gadu pastarītēm Ņujorkas "Knicks", kas izbraukumā ar 95:86 (29:15, 24:31, 18:18, 24:22) apspēlēja Klīvlendas "Cavaliers".

Uzvarētājiem ar "triple-double" izcēlās Džūliuss Rendls, kurš guva 28 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un 11 reizes rezultatīvi asistēja. "Knicks" rotācijā izmantoja vien astoņus basketbolistus.

Mājiniekiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Kolins Sekstons, bet 18 punktus guva un 17 bumbas zem groziem izcīnīja Andrē Dramonds.

Pie panākuma otrdien tika arī viena no Rietumu konferences vadošajām komandām Losandželosas "Clippers", kas mājās ar 124:101 (33:29, 37:21, 35:26, 19:25) uzveica Minesotas "Timberwolves".

"Clippers" komandā, kas atzīmējās ar augstu metienu precizitāti, 20 punktus guva viens no līgas labākajiem rezervistiem Lū Viljamss, bet 18 punktus pievienoja Pols Džordžs. Viesiem 22 punktus sarūpēja D'Endželo Rasels, bet 19 punkti bija Malika Bīzlija kontā.

No Austrumu konferences vadošajām komandām Bostonas "Celtics" pretinieku laukumā ar 116:111 (31:26, 27:31, 25:37, 33:17) uzvarēja Indiānas "Pacers".

Bostoniešiem Džiesons Teitums guva 27 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, bet 20 punkti bija Džeilenam Braunam. Mājiniekiem 24 punkti bija Viktora Oladipo kontā, kamēr Austrumu konferences pirmās nedēļas labākais spēlētājs Domants Sabonis šoreiz guva 14 punktus, izcīnīja 11 atlēkušās bumbas un astoņreiz rezultatīvi piespēlēja.

Citā spēlē Sakramento "Kings" mājās ar rezultātu 125:115 (32:34, 42:28, 22:38, 29:15) uzvarēja Denveras "Nuggets".

"Kings" komandā ar 24 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās De'Ārons Fokss, bet 20 punkti bija Rišonam Holmsam. "Nuggets" rindās 30 punktus guva desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Maikls Porters juniors, Nikolam Jokičam bija 26 punkti, 11 atlēkušās bumbas, 12 rezultatīvas piespēles un arīdzan desmit kļūdas, bet pie 24 punktiem tika Monts Moriss.

Citviet Fīniksas "Suns" mājās ar 111:86 (31:29, 35:15, 34:17, 11:25) uzvarēja Ņūorleānas "Pelicans". "Suns" komandā ar 21 punktu atzīmējās Dži Krauders, bet pretiniekiem 20 punkti bija Zaionam Viljamsonam.

Vēl otrdien Orlando "Magic" izbraukumā ar 118:107 (34:27, 26:29, 27:29, 31:22) uzveica Oklahomasitijas "Thunder".

Orlando vienībā 28 punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Nikola Vučevičs, bet mājiniekiem 23 punkti, septiņas bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles bija Šejam Žilžesam-Aleksandram.

Jau ziņots, ka latviešu basketbolists Dāvis Bertāns otrdien bija nekļūdīgs no soda metienu līnijas un guva 20 punktus, kamēr viņa un Anžeja Pasečņika pārstāvētā "Wizards" savā laukumā ar rezultātu 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32) zaudēja Čikāgas "Bulls", ciešot ceturto neveiksmi sezonas ceturtajā spēlē.

"Wizards" rindās rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Bredlijs Bīls, bet pie "triple-double" tika Rasels Vestbruks, kurš guva 21 punktu, izcīnīja 15 atlēkušās bumbas un 11 reizes rezultatīvi piespēlēja.

Savukārt čikāgiešiem ar 23 punktiem, sešām rezultatīvām piespēlēm un četrām pārtvertām bumbām atzīmējās Zeks Lavīns.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.