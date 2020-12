Iegurņa savainojuma dēļ Kučerovs izlaidīs visu regulāro sezonu

Tampabejas vienība paziņoja, ka Kučerovs nākamnedēļ gulsies zem skalpeļa, bet pēcāk atgūsies no gūtās traumas, tāpēc laukumā regulārajā sezonā nedosies.

"Ņemot vērā šāda tipa traumu atveseļošanās periodu, esam pārliecināti, ka Kučerovs varētu būt vesels uz izslēgšanas spēlēm," teica kluba ģenerālmenedžeris Džuljēns Brisebois.

Kučerovs par problēmām ar iegurni komandu informējis jau decembrī, bet vēl pirms tam viņš ar šo kaiti arī spēkojies izslēgšanas spēlēs. "Play-off" Krievijas izlases uzbrucējs 25 spēlēs izcēlās ar septiņiem vārtiem un 27 rezultatīvām piespēlēm.

"Neviens nemīl hokeju vairāk par Ņikitu Kučerovu. Zinu, ka nespēja palīdzēt komandai viņu ļoti apbēdina," piebilda ģenerālmenedžeris. "Tāpat nešaubos, ka viņš ieguldīs smagu darbu, lai pēc iespējas ātrāk pievienotos komandai."

"Lightning" sezonas pirmo maču aizvadīs 13.janvārī, tiekoties ar Čikāgas "Blackhawks". Pirms spēles pie arēnas griestiem tiks pakārts reklāmkarogs, kas mūžam liecinās par Tampabejas vienības sasniegumu pagājušās sezonas izskaņā - uzvara Stenlija kausā.

Zīmīgi, ka pēdējo trīs sezonu laikā Kučerovs kopumā izlaidis vien četras spēles, bet ne reizi nav aizvadījis mazāk par 74 mačiem, ja neskaita debijas sezonu - 52 spēles.

Pēdējo sešu sezonu laikā uzbrucējs 463 spēlēs iekrājis 212 vārtus un 317 piespēles, kas ir dalīti labākais rezultāts ar "Blackhawks" uzbrucēju Patriku Keinu.

Karjeras laikā Kučerovs NHL aizvadījis 515 spēles, tajās izceļoties ar 547 rezultativitātes punktiem (221+326). Tāpat viņa rēķinā ir 90 izslēgšanas spēles, kurās sakrāti 95 punkti (36+59).

2018./19.gada sezonā Kučerovs 82 spēlēs iekrāja 128 punktus (41+87), par ko nopelnīja Hārta, Ārta Rosa un līgas vērtīgākā spēlētāja balvas.

Jau ziņots, ka regulārajā čempionātā no 13.janvāra līdz 8.maijam komandas aizvadīs 56 spēles, tādējādi pamatturnīrs nepārklāsies ar 2021.gada pasaules čempionātu, kas ieplānots no 21.maija līdz 6.jūnijam, daļai no meistarsacīkstēm notiekot Latvijā.

Izslēgšanas turnīrs norisināsies līdz jūlijam.

Nākamās sezonas plāns paredz, ka Kanādas vienības izņēmuma kārtā tikai uz vienu sezonu spēlēs Ziemeļu divīzijā, regulārajā čempionātā netiekoties ar ASV komandām.

Tāpat arī ASV komandas spēkosies tikai ar savas divīzijas vienībā. ASV būs trīs divīzijas ar astoņām komandām katrā.

Katras divīzijas četras spēcīgākās komandas kvalificēsies Stenlija kausa izcīņai.

Tāpat NHL devusi zaļo gaismu spēlēšanai citās pilsētās un arēnās, ja komandas nevar spēlēt savās mājvietās.

Liela daļa no komandām treniņnometnes uzsāks 3.janvārī, bet tās septiņas komandas, kas netika iepriekšējās sezonas noslēguma fāzes turnīrā, var kopā sanākt jau no 31.decembra. Pārbaudes spēles netiks aizvadītas.

NHL komandu sastāvos šobrīd ir pieci Latvijas hokejisti: Elvis Merzļikins, Matīss Kivlenieks (abi - Kolumbusas "Blue Jackets"), Zemgus Girgensons (Bufalo "Sabres"), Rūdolfs Balcers (Otavas "Senators"), Teodors Bļugers (Pitsburgas "Penguins").