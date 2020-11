Melbārdis/Nemme pēdējā Siguldas posmā piekāpjas tikai vāciešiem

Frīdrihs kopā ar Aleksandru Šīleru divus braucienus veica vienā minūtē un 38,38 sekundēs. Viņi par 0,44 sekundēm apsteidza šveicieša Mihaela Fogta ekipāžu un par 0,53 sekundēm - vācieša Johannesa Lohnera divnieku.

Ceturtais bija labākais no Latvijas pilotiem olimpiskais čempions Oskars Melbārdis, kurš šoreiz brauca kopā ar Nemmi. Viņi no uzvarētāja atpalika par 0,63 sekundēm, bet no goda pjedestāla - par 0,10 sekundēm.

Bērziņa pilotētais divnieks finišēja sestais 1,09 sekundes aiz Frīdriha, bet Ķibermanis ar Spriņģi - septītais piecas sekundes simtdaļas aiz tautiešiem.

Pirmajā braucienā Melbārdis ar Edgaru Nemmi izmantoja veiksmīgo pirmo starta numuru, finišējot dalītā ceturtajā vietā 0,24 sekundes aiz vācieša Frančesko Frīdriha ekipāžas.

Sesto rezultātu sasniedza Ralfs Bērziņš ar Arni Bebrišu, kuri no līdera atpalika par 0,48 sekundēm, bet septītais - Oskars Ķibermanis ar Dāvi Spriņģi, kuri bija vēl par 0,12 sekundēm lēnāki.

Visas trīs pirmās vietas ieņēma vācieši. Otrais pēc pirmā brauciena bija Johanness Lohners un Kristians Rasps (+0,17), bet trešais - Kristofa Hāfera vadītais divnieks.

Savukārt krita un uz sāniem finišēja šveicieša Simona Frīdli pilotētais bobs, bobslejistiem izvēloties atteikties no otrā brauciena.

Frīdrihs ar stūmēju Aleksandru Šīleru gan pirmajā, gan otrajā braucienā sasniedza rezultātu 49,19 sekundes, pārspēdams sev pašam piederošo veco trases rekordu.

Atšķirībā no trešā posma, kas Siguldā notika sestdien, starp stūmējiem nebija Matīss Miknis un Intars Dambis, kuri brauca attiecīgi Ķibermaņa un Melbārža ekipāžās.

Pasaules kausa kopvērtējuma vadībā pēc četriem posmiem ar 900 punktiem ir Frīdrihs, kurš par 96 punktiem apsteidz Johannesu Lohneru. Ar 770 punktiem trešais ir šveicietis Mihaels Fogts, desmit punkti mazāk ir vācietim Kristofam Hāferam, Ķibermanis ar 714 punktiem ir piektais, bet Bērziņš ar 696 punktiem ierindojas sestajā pozīcijā. Pēdējās trīs vietas 15 divnieku konkurencē ieņem Latvijas piloti, kuri aizvadījuši mazāku skaitu posmu. 13.vietu ieņem Melbārdis (360 punkti), kurš aizvadījis divus posmus, 14. - Dāvis Kaufmanis (144) un 15. - Emīls Cipulis (128), kuri abi pa reizei pilotējuši divnieku šīs sezonas Pasaules kausa mačos.

Visos trīs iepriekšējos posmos, kuri notika Siguldā, uzvaru izcīnīja Vācijas bobsleja virtuozs Frančesko Frīdrihs, sestdien svinot savu 40.uzvaru Pasaules kausa posmos, skaitot kopā panākumus divniekos un četriniekos.

Bērziņš pirmajos divos etapos bija piektais, savukārt sestdien ierindojās devītajā pozīcijā.

Ķibermanis sezonu sāka ar sesto vietu, pēc tam nācās samierināties ar astoto pozīciju, bet sestdien izdevās izcīnīt pirmo šīs sezonas godalgu - otrā vieta. Tikmēr Melbārdis sestdien aizvadīja savas šīs sezonas pirmās sacensības un ierindojās septītajā vietā.

Pagājušajā sestdienā pilots Dāvis Kaufmanis bija desmitais, bet svētdien Emīls Cipulis ieņēma 12.vietu.

Šīs Siguldā ir pēdējās no iepriekš četrām plānotajām divnieku sacensībām.

Latvija un Vācija ir vienīgās valstis šajos Pasaules kausa posmos, kurām ir tiesības startēt ar trim ekipāžām.

Posmos nepiedalās ASV, Kanādas un Lielbritānijas bobslejisti, kā arī Krievijas un Austrijas ekipāžas, jo dažiem šo valstu sportistiem pēc ierašanās Latvijā tika konstatēts Covid-19.

Iepriekšējā sezonā abos Siguldas posmos uzvarēja Ķibermanis. Pirmajā posmā ar viņu sīvi konkurēja Frīdrihs, bet nākamajā etapā vācietis nestartēja, otro vietu izcīnot šveicietim Simonam Frīdli. Aizpērn, Siguldai debitējot Pasaules kausa apritē, abos posmos nepārspēts bija Frīdrihs.

2019./2020.gada sezonā Ķibermanis izcīnīja otro vietu kopvērtējumā, piekāpjoties vien Frīdriham, bet Bērziņš nestartēja divos posmos un ierindojās 14.pozīcijā. Četriniekos latviešiem attiecīgi ceturtā un 17.pozīcija, bet kombinācijā - trešā un 15.vieta. Ķibermanis kļuva par Eiropas čempionu un izcīnīja bronzu planētas meistarsacīkstēs, bet Bērziņam šajos mačos bija vietas otrajā desmitā.

Melbārdis iepriekšējā sezonā Pasaules kausā startēja tikai Siguldā divnieku sacensībās, kur bija piektais, bet Eiropas čempionātā - ceturtais. Planētas meistarsacīkstēs olimpiskajam čempionam divniekos un četriniekos bija vietas otrajā desmitā.

Kopš 2006.gada Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija Pasaules kausa posmus rīko kopā, vienā etapā sadalot piecus medaļu komplektus - skeletonā dāmām un kungiem, bobslejā vīriem divniekos un četriniekos, kā arī bobslejistēm divniekos.

Tiesa, Siguldas trase šobrīd nav piemērota bobsleja četrinieku sacensībām, tāpēc Latvijā vienā posmā norisinās divas vīru divnieku sacensības.

Nākamie divi posmi notiks Insbrukā, bet pēc jaunā gada ieplānots viens etaps Vinterbergā. Turpinājumā paredzēti posmi Sanktmoricā un Kēnigszē, bet sezonas noslēgums bija plānots marta vidū Jaņcinas trasē, kur notiks 2022.gada Pekinas olimpisko spēļu sacensības. Tiesa, IBSF sestdien paziņoja, ka Jaņcinas trasē nebūs sezonas pēdējais etaps.