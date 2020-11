Cigaņikam 90 minūtes "Zorja" panākumā Atēnās UEFA Eiropas līgā

"Zorja" G grupas ceturtajā mačā viesos ar 3:0 (0:0) revanšējās Atēnu AEK par 1:4 zaudējumu pirmajā riņķī.

Cigaņiks otro reizi karjerā UEFA Eiropas līgas spēlē laukumā devās starta vienpadsmitniekā. Aizsargs laukumā pavadīja 90 minūtes, taču ar rezultatīvām darbībām neizcēlās. Tiesa, pēc viņa centrējuma gandrīz no kreisās malas stūra karodziņa mājinieku vārtsargs Georgs Atanasiadis nenoturēja bumbu rokās, un to vārtos ieraidīja Artjoms Gromovs, 61.minūtē gūdams uzvaras vārtus.

Pārsvaru nostiprināja Vladislava Kabajeva vārti 76.minūtē, pārspējot vārtsargu ar sitienu no soda laukuma līnijas, un Vladlena Jurčenko iesistais 11 metru sitiens mača 86.minūtē.

Panākuma gūšanu viesiem atviegloja vēl viena ukraiņa Jevgeņija Šahova divas nopelnītās dzeltenās kartītes 43. un 49.minūtē, atstājot AEK mazākumā.

Citā šīs grupas spēlē Portugāles "Braga" mājās spēlēja neizšķirti ar Lesteras "City" no Anglijas - 3:3 (2:1).

Viesi trīsreiz atspēlējās, izbēgot no zaudējuma mača kompensācijas laika piektajā minūtē. Mājiniekus vadībā mača ceturtajā minūtē izvirzīja Ali Elmusrati, 24.minūtē - Paulinju un mača kompensācijas laika pirmajā minūtē - Franseržiu Barboza.

Viesi pirmos divus vārtus guva devītajā minūtē, kad izcēlās Hārvijs Bārnss, un 79.minūtē, izceļoties Lūkam Tomasam.

Ar desmit punktiem pirmo vietu G grupā ieņem "City", "Braga" ir par trim mazāk, kamēr AEK un "Zorja" ir pa trim punktiem.

Tikmēr Itālijas futbola grands "AC Milan" viesos nespēja "Lille" revanšēties par pirmajā riņķī piedzīvoto sagrāvi UEFA Eiropas līgas spēlē, mačam beidzoties neizšķirti.

"AC Milan" izbraukumā spēlēja neizšķirti ar Francijas vienību "Lille" - 1:1 (0:0).

Uz Samu Kastiljeho vārtiem 46.minūtē mājinieki atbildēja ar Žonatana Bambas precīzu sitienu 65.minūtē, saglabājot Francijas kluba pārsvaru divu maču summā.

Otrā grupas spēlē otro sagrāvi pēc kārtas ar 1:4 pret Prāgas "Sparta" piedzīvoja Latvijas čempioni "Riga" apturējusī Glāzgovas "Celtic", kas viesos piekāpās ar 1:4 (1:2).

15.minūtē gan Skotijas klubu vadībā izvirzīja Eduārs Odsons, taču pēc tam vārtus guva tikai mājinieki divreiz - Lukāšs Julišs, kurš pirmajā spēlē pret "Celtic" noformēja "hat-trick", pa reizei - Dāvids Hancko un Srdžans Plavšičs.

Grupā pēc četrām spēlēm tagad astoņi punkti ir "Lille", septiņi - "AC Milan", seši - "Sparta" un viens - "Celtic".

Pārliecinošu panākumu Norvēģijā izcīnīja Londonas "Arsenal", kas pārspēja "Molde" ar 3:0 (0:0).

Vārtus viesu labā guva Nikolā Pepē, Reiss Nelsons un Folarins Belogens.

Vēl vienā agrajā ceturtdienas spēlē Telavivā viena no spēcīgākajām Spānijas čempionāta vienībām "Villarreal" nespēja uzvarēt I grupas mačā Telavivas "Maccabi" - 1:1 (1:0).

Uz 45.minūtē gūtajiem Aleksa Baenas vārtiem mājinieki 47.minūtē atbildēja ar Aleksandara Pešiča vārtiem.

"Villarreal" ir savas grupas augšgalā ar desmit punktiem, ar septiņiem punktiem otrajiem paliekot Telavivas klubam.

Vēlajās Eiropas līgas spēlēs "AS Roma" atkārtoti uzvarēja Klužas-Napokas CFR no Rumānijas, šoreiz viesos ar 2:0 (0:0), "Napoli" (Itālija) mājās apspēlēja Horvātijas "Rijeka" ar 2:0 (1:0), bet Totenhemas "Hotspur" savā laukumā sagrāva Razgradas "Ludogorets" no Bulgārijas - 4:0 (2:0).

Pēc zaudējuma viesos ar 2:3 savā laukumā neizdevās atspēlēties Francijas "Nice", kas piekāpās Prāgas "Slavia" ar 1:3 (0:1), apgrūtinot iekļūšanu nākamajā kārtā.

Uz Ondžeja Lingra, Petera Olajinkas un Abdallas Sima vārtiem mājinieki spēja atbildēt vien ar Amina Guiri rezultatīvu sitienu 61.minūtē, panākot 1:1.

Pārliecinošu uzvaru savā laukumā otrā C grupas spēlē svinēja arī Leverkūzenes "Bayer", kas ar 4:1 (1:0) sagrāva Beerševas "Hapoel" no Izraēlas.

Pa deviņiem punktiem tagad ir "Slavia" un "Bayer", pa trim - "Nice" un "Hapoel".

Fināls šogad 26.maijā tiks aizvadīts Gdaņskā, kur titulmačam bija jānotiek jau pagājušajā sezonā, bet Covid-19 izplatības dēļ tika pārcelts uz Ķelni. Pēc gada fināls paredzēts Seviljā, bet 2023.gadā - Budapeštā.

Pērn finālā "Sevilla" no Spānijas ar 3:2 uzvarēja Milānas "Inter".