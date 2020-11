Olimpiskais čempions liek noprast, ka mūsu daiļslidošanas zvaigznes Vasiļjeva treneris ir gejs

Sarunā ar sporta žurnālistu Vasiliju Konovu 37 gadus vecais Traņkovs stāsta, ka daiļslidošanā esot daudz geju. Tomēr par homoseksuāliem sportistiem Krievijas komandā viņam informācijas neesot. Tāpat Traņkovs piebilst, ka viņš neredz nekādu iemeslu, kāpēc tas būtu jāafišē un šiem sportistiem būtu jānāk atklātībā.

Soču olimpisko spēļu čempions pāru slidojumā (ar savu tagadējo dzīvesbiedri Tatjanu Volosožaru) un komandu sacensībās neslēpj, ka viņam ir gluži vienaldzīga cilvēku seksuālā orientācija.

“Geji man nav izdarījuši neko sliktu, tikai labu. Lūk, manās kāzās ar Taņu vedējs bija Stefans Lambjēls, viņš mums gredzenus nesa,” stāsta Traņkovs, liekot noprast, ka slavenais daiļslidotājs ir netradicionālas seksuālās orientācijas.

Šveices daiļslidošanas leģenda Stefans Lambjēls ir Turīnas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs un divkārtējs pasaules čempions. Pēc sportista karjeras beigās kļuvis par atzītu treneri. Šobrīd viens no viņa daudzsološākajiem audzēkņiem ir Latvijas labākais daiļslidotājs daugavpilietis Deniss Vasiļjevs.

Phjončhanas olimpisko spēļu ciklā Lambjēls strādāja arī ar jelgavnieci Diānu Ņikitinu, kuras sniegums Dienvidkorejā lika runāt visai pasaulei. Tolaik 17 gadu vecā Ņikitina atstāja paliekošu iespaidu ne vien uz sacensībām, bet sporta veidu kopumā.

"Ja kaķis būtu būtu olimpiskā daiļslidotāja, tas sacenstos tā, kā Diāna Ņikitina!" "Diāna pārkāpusi vairākus stereotipus, ar ko pievērsusi sev ievērojamu uzmanību", "Diāna Ņikitina - mana jaunā ledus karaliene!", - šādi Rietumu medijos un sociālajos tīklos izteicās par Latvijas jaunās daiļslidotājas tērpu, kurā viņa startēja Phjončhanas olimpisko spēļu īsajā programmā.

Jelgavnieces izvēlētā mūzika, tērps, aksesuāri un frizūra sajūsmināja daudzus.

Kā vēsta slavenais britu medijs "Mirror", "Diānas priekšnesums nebija nekas unikāls, bet tērps... " "Ja kaķis būtu būtu olimpiskā daiļslidotāja, tas sacenstos tā, kā Diāna Ņikitina!" piebilda medijs "InStyle", papildinot, ka Latvijas daiļslidotāja uz pārējo dalībnieču fona izcēlās ne vien ar tērpu, bet arī savu tēlu kopumā. Viņa tradicionālo kleitu nomainīja pret kombinezonu un cimdiem. Viņa ierasto daiļslidotāju copi nomainīja pret asti. Vairums daiļslidotāju atsakās no aksesuāriem, bet diānai bija aproces, melni auskari un ķēdīte ar miniatūru slidas kulonu. "Viņa ir mana jaunā ledus karaliene," populārais portāls "Daily Mail" ievietojis kāda tvitera lietotāja komentāru pie sava raksta par Diānu.

Mediji Diānas priekšnesumā izceļa arī to, ka atšķirībā no vairuma konkurenšu, kurām bija klasiska mūzika, Diāna slidoja pie "Sade" dziesmas "Soldier of Love" ("mīlas zaldāts").

Tērpa izvēli Diāna "USA Today" komentēja šādi: "Esmu spēcīgs cilvēks, es neesmu līdzīga princesei. Melns kostīms bija tieši tas, kas vajadzīgs. Turklāt kombinezons eleganti izskatās garai meitenei." Jāpiebilst, ka Diānas augums ir 170 centimetru, kas tiešām izceļas uz daiļslidotāju fona.

Arī Maksims Traņkovs pēc sportista karjeras beigām kļuvis par daiļslidošanas treneri.