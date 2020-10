BBC pēc kritikas saņemšanas izdzēš Pistoriusa filmas reklāmas rullīti

Otrdien BBC sociālajā vietnē "Twitter" publicēja reklāmas rullīti seriālam "Oskara Pistoriusa tiesa" ("The Trials of Oscar Pistorius"), taču pēc tam saņēma skarbu kritiku par to, ka ne tvītā, ne treilerī netika pieminēta 2013.gadā noslepkavotā Rīva Stīnkampa.

"Izsākām nožēlu, ka treilerī netika tieši pieminēta Stīnkampa. Saprotam sašutumu, ko tas daudzos izraisīja, tāds nebija mūsu mērķis. Aizstāsim to ar citu treileri, kurā vairāk tiek sniegts plašāks ieskats seriālā," teikts BBC paziņojumā.

Pēc treilera publicēšanas sašutumu pauda arī Deivids Čelens, kurš vada kampaņas pret vardarbību ģimenē. "Pilnīga izgāšanās - nenosaukt vārdā sievieti, kura tika nogalināta," BBC kaunināja Čelens.

Tāpat kritiski izteicās vēstures doktore Ferna Ridela. "Šajā treilerī neviens nepasaka kaut ko par Rīvu Stīnkampu, neviens nerunā viņas vārdā. Arī pēc septiņiem gadiem, kuru laikā mainījies veids, kā runāt par šiem stāstiem, viņa ir tikai vārdā nenosaukta draudzene," pauž Ridela.

Daudzsēriju dokumentālajai filmai būs četras daļas un tā pirmizrādi piedzīvos 7.novembrī.

Ar kāju protēzēm skrienošais Pistoriuss no sporta skatuves pazuda 2013.gadā, kad viņš savā dzīvesvietā nošāva draudzeni Rīvu Stīnkampu, par ko 2014.gada oktobrī sportists tika notiesāts uz 13 gadiem un pieciem mēnešiem cietumā.

Karjeras laikā dienvidāfrikānis T44 sporta klasē uzstādīja rekordus 100, 200 un 400 metru skrējienos.

2011.gadā viņš kļuva par pirmo parasportistu, kurš piedalījies pasaules čempionātā. Gadu vēlāk viņš bija pirmais cilvēks, kurš Olimpiādē piedalījies ar amputētu ķermeņa daļu.