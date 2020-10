Latviešu basketbolists Jānis Strēlnieks inficējies ar Covid-19

View this post on Instagram

Коронавирус выводит из строя игроков основы ☹️ Вчерашние первичные тесты на наличие вируса SARS-CoV-2 сделанные специалистами GMS Clinic, выявили три условно-положительных результата среди игроков основной команды. По установленной законом процедуре пробы переданы на дополнительное исследование и проверку в РЦ НИИ Эпидемиологии, а пока от команды изолированы Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс. Наш клуб в ближайшее время не будет использовать в тренировках и матчах ребят из молодежного проекта, поскольку «молодежка» является контактной группой для большего количества заболевших, и вызовы оттуда в «основу» увеличивают риск распространения инфекции. Все три армейские команды в настоящее время работают полностью изолированно друг от друга.