Briedis uz Minheni dodas ar privātu lidmašīnu un savu pavāru

Maira Brieža un ASV dzīvojošā kubieša Juniora Dortikosa cīņa paredzēta sestdien vēlu vakarā Minhenē “Plazamedia Broadcasting Center” TV studijā un tiks aizvadīta bez skatītāju klātbūtnes. Dortikoss Vācijā ieradās jau pagājušās nedēļas nogalē, tikmēr Maira Brieža komanda aizvadīja pēdējos treniņus Rīgā un ceļā devās trešdien.

“Lai maksimāli ierobežotu kontaktus ar cilvēkiem, uz Minheni dosimies ar nelielu sešvietīgu privātu lidmašīnu. Esam padomājuši arī par to, lai Mairim līdzi būtu savs pavārs. Pārējā komanda izmantos ēdināšanas pakalpojumus viesnīcas restorānā. Vai tur būsim vieni paši vai kādā atdalītā sektorā, vēl nezinām, taču ir skaidrs, ka līdzīgos apstākļos citā viesnīcā dzīvos Dortikosa komanda, vēl citā – cīņas tiesneši un oficiālās personas. Faktiski būsim ierobežoti savās kustībās, lai pēc iespējas mazāk būtu vietās ar cilvēku pulcēšanos. Tas gan nenozīmē, ka Briedis būs tikai viesnīcas istabiņā. Drīkstam iet pastaigāties, ceturtdien notiks preses konference "Zoom" platformā, piektdien oficiālā svēršanas procedūra. Būs iespēja aizvadīt treniņus sporta zālē, kas pirms katras sportistu ierašanās tiks speciāli dezinficēta,” par gaidāmo Minhenē Jauns.lv pastāstīja Maira Brieža menedžeris Raimonds Zeps.

Neraugoties uz pēdējā laikā ieviestajiem ceļošanas un karantīnas ierobežojumiem, Brieža komandai esot izdevies paveikt sagatvošanās darbu cīņai pilnā apmērā, tostarp piesaistīt iecerētos sparinga partnerus. Šajā ziņā darbs notika kopā ar citu Latvijas bokseri Ričardu Bolotņiku, kurš sestdien Rīgā aizvadīs pusfināla cīņu “Golden Contract” turnīrā pret britu Hoseā Bertonu, kurš uzvarējis 25 no 26 cīņām.

“Mairis bija labākajā formā un gatavs cīņai jau martā. Pēc tās pārcelšanas slodzi vajadzēja samazināt, tomēr formu nedrīkstēja pazaudēt pavsam. Mairis bija apmēram 40 procentu gatavībā no savas labākās kondīcijas, lai, uzzinot jauno cīņas datumu, spētu ātri sagatavoties. Atkārtotā gatavošanās posma sākumā bija problēmas ar sparinga partneru atrašanu. Ļoti palīdzēja pieņemtais likums, ka sportistiem pēc testu veikšanas nav jādodas pažizolācijā. Tas ļāva piesaistīt augstvērtīgus palīgus. Bokss ir specifisks sporta veids, kur viss ir atkarīgs no tevis paša. Bija svarīgi izdarīt savu darbu un šķiet, ka tas ir izdevies. Par to, kāds būs emocionālais fons cīņai pilnīgi tukšā TV studijā, varam tikai iedomāties. Tam īsti nevar sagatvoties, tomēr arī šajā ziņā treniņus centāmies pielāgot gaidāmajiem apstākļiem,” atklāj Zeps.

Tiesa, lai kā Briedis gribēja, šoreiz ceļojumu ierobežojumu dēļ pārāk sarežģīti bija piesaistīt viņa pirmo treneri Vasīliju Čerņigovu, kurš pašlaik dzīvo Krievijā. Šī sadarbība šoreiz palika neklātienes līmenī. Minhenē ringa treneris būs Dmitrijs Šiholajs.

Briedis un Dortikoss cīnīsies ne tikai par Muhameda Ali vārdā nosaukto Pasaules boksa supersērijas titulu, arī par pasaules čempiona jostu IBF versijā un “The Ring” titulu, kas tiek piešķirts cīņām, kurās piedalās attiecīgās svara kategorijas pasaules ranga pirmie divi bokseri. Zeps atklāj, ka pandēmijas radīto problēmu dēļ mazāki nekā tika solīts pirms supersērijas otrās sezonas sākuma būs būs gan sportistu, gan organizatoru finansiālie ieguvumi.