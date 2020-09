Vanesas Braientas māte ar asarām acīs stāsta, ka meita viņu izmetusi no mājas; arī pašai Vanesai ir, ko teikt

View this post on Instagram

Vanessa Bryant's Mom Claims She Was Kicked Out After Kobe Bryant's Death in New Interview Follow @v.anessabryant Habla por primera vez la suegra de Kobe Bryant quien está sumida en el abandono y la tristeza. Este lunes en El Gordo y La Flaca a las 4pm. Follow:@v.anessabryant _____________________________________________________________________________________________________ tags: #gaintrick #britneyspears #커피스타그램 #khaosfollowtrain #likeforlikes #biankabryant #nataliabryant #bossipofficial #sophialaine #beautiful #univision #likeforfollower #onedirection #vanessabryant #likeforlike #kobebryant #love #fashion #explorepage #kimkardashian #selenagomez #follow4followback #giannabryant @citibrok Building brands with purpose and passion.