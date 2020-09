Timermanis paziņo, ka šodien acīmredzot spēlēt nevarēs, bet gala lēmums tiks pieņemts trijos

Jau ziņots, ka nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ Jūrmalā atceltas pirmās ceturtdien paredzētās spēles.

Sacensību direktors Timermanis apstiprināja, ka pusseptiņos no rīta notika sapulce, kurā tika vērtēta iespēja aizvadīt spēles.

"Līdz septiņiem vēja brāzmas nebija tik lielas, lai nevarētu spēlēt, it īpaši centrālajā laukumā, kur tribīnes aizsargā no vēja," saka Timermanis. "Tāpēc sākumā tika lemts par divu spēļu kārtu aizvadīšanu visos laukumos."

Trešdien laika prognozes liecināja, ka vējš pārāk stiprs spēlēšanai varētu kļūt ap 10-11, tāpēc pirmās spēles tika ieplānotas jau deviņos no rīta.

Tomēr ap astoņiem - pusdeviņiem vējš būtiski pieņēmās spēkā ar tendenci sasniegt savu maksimumu vienos - divos dienā un ar tādu spēku noturēties līdz vakaram.

"Šodien acīmredzot spēlēt nevarēs, bet gala lēmums tiks pieņemts trijos pēcpusdienā," prognozē turnīra direktors. "Vismaz līdz trijiem spēles noteikti nenotiks."

Viņš min, ka galvenais tagad ir no vēja un ūdens pasargāt inventāru, kas ir stadionā.

"Šobrīd ūdens jau sasniedzis kāpas un ir tur, kur atrodas vasaras kafejnīcas," ainu jūrmalā ieskicē Timermanis. "Ap stadionu jau laicīgi sākām veidot smilšu valni, un šobrīd strādā traktortehnika, nostiprinot valni ap centrālo stadionu un teltīm."

Tāpat viņš norāda, ka organizatori mēģina novērst arī potenciālos vēja postījumus. Jau laicīgi ir zemē nolaisti gaismu paaugstinājumi un piesiets viss, kas var neizturēt vēja pūtienu.

Jau ziņots, ka sacensību kalendārs pieļauj spēles aizvadīt turpmākajās dienās, godalgoto vietu ieguvējus noskaidrojot tam paredzētajā laika formātā.

"Ja rīt nebūs pārāk lieli bojājumi, varam spēlēt piecos laukumos, nevis četros kā līdz šim," plāns darbībai pēc vētras organizatoriem ir. "Tad svētdien varētu beigt sacensības, kā plānots. Tāpat ir iespējams medaļu ieguvējus noskaidrot arī pirmdien."

Ceturtdien laukumā bija paredzēts doties sešiem Latvijas vīriešu un vienam sieviešu duetam.

Rīta pusē cīņas grupu turnīrā Jūrmalā bija plānots noslēgt vīriešu duetiem, bet pēc tam aizvadīt pirmās divas izslēgšanas spēļu kārtas volejbolistēm.

Ierindā un gatavs spēlēt ir arī Matīss Gabdulļins, kurš pēc informācijas saņemšanas aizkavēšanās par viņa iekļaušanu turnīrā vakar līdz spēlei ar Spānijas duetu nebija paspējis saņemt Covid-19 analīžu rezultātus un kuram pārī ar Artūru Rinkeviču netika dota iespēja iet laukumā, ieskaitot tehnisko zaudējumu ar 0-2 (0:21, 0:21).

Šogad grupu turnīrā katra komanda nespēlē ar katru. Pirmās spēles uzvarētāji noskaidro uzvarētāju grupā, kas uzreiz iekļūst izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet zaudētāji - "lieko" komandu sacensību turpinājumā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlē pārī ar Margaretu Kozuhu, un nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova. Pašreizējās čempiones ir Graudiņa ar Kravčenoku.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāv Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt grib pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, pasaules eksčempioni - nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnās arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet toreiz pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.