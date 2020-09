Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu volejbola izlase piektdien Kipras galvaspilsētā Nikosijā izcīnīja uzvaru Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrā apļa pirmajā spēlē, kurā Deniss Petrovs kļuva par mačiem bagātāko Latvijas valstsvienības spēlētāju.

Latvija D apakšgrupas spēlē ar 3-0 (25:22, 25:17, 25:22) pārspēja Moldovu, tādējādi pirms pēdējām divām spēlēm saglabājot pirmo vietu grupā.

Petrovs izlasē aizvadīja savu 66.spēli, kļūstot par pieredzes bagātāko valstsvienības volejbolistu, savukārt Ingaram Ivanovam tā bija 50.spēle.

"Pirmais sets bija smags, un mēs diezgan ilgi dzināmies pakaļ," par spēli saka Latvijas izlases galvenais treneris Avo Kēls. "Noķērām viņus pie 13:13, bet moldāvieši joprojām bija pussoli priekšā. Vadībā izvirzījāmies tikai seta galotnē. Tas bija pats grūtākais šajā spēlē, un pats nervozākais. Otrajā setā viss bija ļoti labi. Visu laiku bijām lielā vadībā, un nebija sajūtas, ka varētu notikt lūzums. Komanda spēlēja ļoti pārliecinoši."

"Trešajā setā jau sākām gaidīt uzvaru, bijām vadībā pat ar pieciem punktiem, arī četrus un trīs punktus, bet pretinieki seta noslēgumā gandrīz mūs panāca, pietuvojoties līdz punkta deficītam. Tik ātri un pārliecinoši gribējām pabeigt setu, ka droši vien radās tādas kļūdas, kuras nerastos, spēlējot mierīgāk."

"Ja skatāmies ciparos, mums viss ir ļoti labi, atskaitot varbūt tikai kļūdas servēs, kas mums bija 13, bet pretiniekiem - septiņas. Visos pārējos rādītājos mēs bijām nedaudz labāki," uzvaru pamato Kēls.

"To nekad nevar zināt, vai moldovieši pirmo setu spēlēs tikpat labi, kā viņi aizvadīja spēli pret Spāniju," par pirmos setu vēl piebilst treneris. "To nevar zināt pat pēc pirmā uzvarētā seta. Tomēr vizuāli bija jūtams, vērojot moldoviešus laukumā un viņu treneri laukuma malā, ka viņi mentāli ir gatavi spēlēt no visa spēka - kā būs, tā būs. Un tas ir pats bīstamākais - ja nevari pretinieku apspēlēt, pretinieks var būt ļoti bīstams."

Spēle pret Moldovu jau esot pagātne un skats lūkojas nākotnē, kur sestdien jau paredzēts duelis ar spāņiem.

"Moldovu jau esam aizmirsuši. Un es domāju, ka rīt [sestdien] komanda varēs justies brīvi, riskēt, spēlēt gudri - visu varēsim darīt laukumā," atklāj Kēls.

Spēle ar Moldovu Latvijas izlases rindās oficiālās spēlēs bija jubilejas mačs komandas "libero" Ingaram Ivanovam. Viņš piektdien laukumā devās 50. reizi.

"Es pat nezinu, ko lai saka, jo tikko uzzināju šo faktu, tomēr prieks dzirdēt, ka esmu aizvadījis jau tik daudz spēļu valstsvienībā," pēc mača teica labi uzņemšanā un aizsardzībā nospēlējušais volejbolists. "Jūtos labi, jo grūtā spēlē uzvarējām. Viegli nebija, jo moldovieši ļoti labi nospēlēja pret spāņiem un uzvarēja. Varbūt spāņi nespēlēja labākajā sastāvā, bet spēlēt moldāvieši māk."

"Nav tā, ka ar pusspēku var iet laukumā un viņus vinnēt. Jau ne reizi vien kvalifikācijas turnīros ir bijis tā, ka, sākot turnīru kā "autsaideriem", vienam uzvarētam setam seko otrs, trešais, un apetīte rodas ēdot. Viņi jūt, ka var aizķerties cīņā par vietu finālturnīrā, un spēlē uz urrā. Paldies "čaļiem", ka šodien [piektdien] viņus nospiedām, uzservējām labi, salikām "blociņus", aizsardzībā pašaizliedzīgi cīnījāmies, un domāju, ka bijām pelnījuši šo uzvaru."

"Man pašam nebija grūti šodien aizsardzībā un servju uzņemšanā, jo visus servju un uzbrukumu virzienus zinājām," par "libero" pozīcijas spēlētāja pienākumu pildīšanu laukumā piektdien saka Ivanovs. "Servēs pāris "balodīši" iekrita, un viņi arī labi servēja. Viņiem nebija ko zaudēt, bija maksimāli jāriskē un jācenšas izsist mūs no servju uzņemšanas, ko viņi brīžiem arī veiksmīgi izdarīja. Viegli nebija servju uzņēmējiem, bet izturējām."

Sestdien Latvijai izšķirošais mačs par pirmo vietu grupā, plkst.17 tiekoties ar Spānijas valstsvienību, kas piektdien ar rezultātu 0-3 (25:27; 22:25; 23:25) zaudēja Kiprai.

Latvijai ir izdevies kvalificēties finālturnīram 1995.gadā, bet Avo Kēlam ar Igaunijas izlasi - divreiz. Galvenā trenera Kēla vadībā šis latviešiem ir otrais mēģinājums iekļūt Eiropas čempionāta finālā.

2019.gadā gan Latvijas, gan Moldovas valstsvienība piedalījās Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, taču nevienai no izlasēm finālturnīru neizdevās sasniegt.

Vēl pirms došanās uz Kipru Latvijas izlase Igaunijā aizvadīja trīs pārbaudes spēles ar vietējo valstsvienību, visos dueļos ciešot neveiksmi. Tāpat bija plānoti dueļi ar Polijas komandu Radomas "Cerrad Enea Czarni", taču Covid-19 pandēmijas dēļ tie bija jāatceļ.

Eiropas čempionāta atlases turnīrs D grupā notiek Kipras galvaspilsētā Nikosijā, kur spēles divos riņķos tiek aizvadītas no 30.augusta līdz 6.septembrim. Tajā bez Latvijas un mājinieces Kipras piedalās arī Spānija un Moldova.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs D grupā ir vienīgais, kurā vienā valstī uzreiz aizvadīs abus riņķus, turklāt vienīgais, kuru spēlē augusta beigās un septembra sākumā, pārējās grupās finālturnīra dalībniekus noskaidrojot nākamā gada janvārī.

Finālturnīrs plānots 2021.gada augustā un septembrī Polijā, Čehijā, Somijā un Igaunijā. Četras mājinieku izlases un astoņas labākās iepriekšējo Eiropas meistarsacīkšu komandas Serbija, Slovēnija, Francija, Krievija, Itālija, Ukraina, Vācija un Beļģija vietu finālturnīra Eiropas 24 labāko komandu skaitā jau ir nodrošinājušas. Atlikušās 12 vietas finālturnīrā ieņems septiņu grupu uzvarētāji un pieci labākie otro vietu ieguvēji.

Latvijas volejbola izlases sastāvs:

cēlāji - Deniss Petrovs (Ņižņijnovgorodas ASK, Krievija), Edvīns Skrūders (Jēkabpils "Lūši");

otrais temps - Romāns Saušs ("Argo de Sete", Francija), Kristaps Šmits ("Limbaži"/MSĢ), Atvars Ozoliņš ("Parnu", Igaunija), Markuss Cielavs ("Savo Volley", Somija);

diagonāle - Hermans Egleskalns (Pirejas "Olympiakos", Grieķija), Edvarts Buvids (Amrisvilas "LINDAREN Volley I", Šveice), Kristaps Platačs ("Parnu", Igaunija), Renārs Jansons (RTU/"Robežsardze");

pirmais temps - Toms Švans ("Parnu", Igaunija), Vladislavs Blumbergs, Zigurds Adamovičs (abi - Jēkabpils "Lūši");

libero - Ingars Ivanovs (RTU/"Robežsardze").