"Liverpool" pārliecinoša uzvara pietuvina čempiontitulam

"Liverpool" mājās ar 4:0 (2:0) pārspēja Londonas "Crystal Palace".

Jirgena Klopa vadītā komanda čempiontitulu var nodrošināt nākamajā kārtā vai arī jau ceturtdien, ja Mančestras "City" neizdosies uzvarēt Londonas "Chelsea".

Liverpūlieši vadībā izvirzījās 23.minūtē, kad Trents Aleksandrs-Arnolds realizēja soda sitienu, bumbai ar slaidu loku ielidojot vārtu labajā augšējā stūrī. Piecas minūtes vēlāk Džordans Hendersons pēc vēl viena soda sitiena norībināja vārtu kreiso stabu.

Mača 44.minūtē Mohameds Salāhs uz soda laukuma robežas saņēma Fabinju piespēli un pēc pāris paspertiem soļiem trieca bumbu vārtos - 2:0. Otrā puslaika ievadā, 55.minūtē, Fabinju ar izcilu tālsitienu no aptuveni ceturtdaļlaukuma panāca jau trīs vārtu pārvaru Klopa vadītajiem vīriem.

Savukārt puslaika vidū, 69.minūtē, "Liverpool" ātrā uzbrukumā izspēlēja bumbu uz Sadio Manē, kurš netraucēts varēja veikt sprintu un ar spēcīgu sitienu panākt 4:0. Mača beigās ļoti aktīvs savā pirmajā premjerlīgas spēlē bija 74.minūtē uz maiņu nākušais 19 gadus vecais velsiešu aizsargs Neko Viljamss, taču ne pašam, ne komandas biedriem neizdevās gūt vēl vienus vārtus.

Citā trešdienas spēlē Mančestras "United" mājās ar 3:0 (2:0) pārspēja Šefīldas "United".

Marsiāls laukuma saimniekus vadībā izvirzīja septītajā minūtē, kad pēc Markusa Rešforda piespēles no laukuma galalīnijas tika pie brīva sitiena no pāris metriem. Pirmā puslaika priekšpēdējā minūtē Marsiāls, asistējot vēl vienam Mančestras kluba jauneklim Āronam Vanam-Bisakam, ar sitienu no vārtsarga laukuma robežas panāca 2:0.

Mača 74.minūtē pēc Rešforda piespēles Marsiāls nonāca viens pret pretinieku vārtsargu un raidīja bumbu mērķī. 24 gadus vecais francūzis Anglijā spēlē piekto sezonu, bet līdz šim viņam nebija pa spēkam vienā mačā gūt trīs vārtus.

Vēl no vadošajām komandām Vulverhemptonas "Wanderers" savā laukumā ar 1:0 (0:0) uzveica "Bournemouth". Vienīgos vārtus 60.minūtē guva Rauls Himeness, kurš pēc piespēles no labās malas gaisa divcīņā uzvarēja divus pretiniekus un ar galvu raidīja bumbu tīklā.

Turnīra tabulas trešo vietu aizņēmusī Lesteras "City" komanda otrdien cīnījās bezvārtu neizšķirti 0:0 (0:0) ar Braitonas un Havas "Albion".

Vēl otrdien Totenhemas "Hotspur" mājās ar 2:0 (0:0) pārspēja Vesthemas "United". Otros vārtus londoniešiem guva Herijs Keins, kurš ar precīzu sitienu nebija izcēlies kopš 28.decembra.

Premjerlīgas kopvērtējuma tabulā pirmo vietu ar 86 punktiem 31 spēlē ieņem "Liverpool", kas tikpat kā jau ir nodrošinājusi savu pirmo premjerlīgas titulu pēdējo 30 gadu laikā. Par 23 punktiem mazāk ir 30 spēles aizvadījušajai Mančestras "City", Lesteras "City" iekrājusi 55 punktus, bet Londonas "Chelsea" kontā ir 51 punkts. Aiz pirmā četrinieka ar 49 punktiem atrodas Mančestras "United" un Vulverhemptonas "Wanderers" komandas.