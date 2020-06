"Mavericks" īpašnieks "tuvākajās dienās" gaida komandas līderus - Porziņģi un Dončiču - Dalasā

Sarunā ar Marku Steinu no "The New York Times" Kubans precizēja, ka abi komandas līderi ieradīsies komandā "dažu tuvāko dienu" laikā.

Sākotnēji citu valstu spēlētājiem tika lūgts atgriezties ASV šīs nedēļas sākumā. Otrdien visās līgas komandās paredzēts sākt koronavīrusa pārbaudes spēlētājiem.

"Mavericks" Rietumu konferencē ar bilanci 40-27 ieņem septīto vietu.

Porziņģis līdzšinējā 51 spēlē vidēji mačā guvis 19,2 punktus, izcīnījis 9,5 bumbas zem groziem, 2,1 reizi spēlē bloķējis pretinieku metienus un 1,7 reizes mačā rezultatīvi piespēlējis.

Basketbolistiem komandu rīcībā jāatgriežas līdz 22.jūnijam. Sākot no 23.jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30.jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29.jūlijam - treniņnometne Orlando.

NBA sezonu plānots atsākt 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Paredzēts, ka līdz 14.augustam norisināsies regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja tādas būs nepieciešamas. Dienu vēlāk varētu sākties izslēgšanas spēļu turnīrs. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim - konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.

Sezona turpināsies arī Rodiona Kuruca pārstāvētajai Bruklinas "Nets", kā arī Dāvja Bertāna un Anžeja Pasečņika pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards". "Nets" ar bilanci 30-34 Austrumos ieņem septīto vietu, bet "Wizards" ar 24 uzvarām un 40 zaudējumiem - devīto.