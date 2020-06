Daudzus izlases un NHL hokejistus izaudzinājušais treneris Cicurskis atlaists no darba Liepājā

Cicurskis Liepājā strādāja kopš deviņdesmito gadu beigām, un pie viņa pirmos soļus uz ledus spēruši Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu, Rīgas "Dinamo", Latvijas izlases un Liepājas vienību spēlētāji.

Cicurskis trenējis tādus pazīstamus hokejistus kā Sandi Ozoliņu, Rūdolfu Balceru, Miku Indraši, Ronaldu Ķēniņu, Jāni Kalniņu, Kristiānu Pelšu un daudzus citus.

Pēdējā laikā viņam bijušas nesaskaņas ar Liepājas Sporta spēļu skolas vadītāju Guntaru Kikuču, kas bijis viens no iemesliem, kāpēc Cicurskis ar 30.aprīli vairs nestrādā ar jauniem hokejistiem. Konflikta pirmsākumi meklējami ziemā, kad Cicurskim bijusi asa vārdu apmaiņa ar skolas kuratori par laicīgi nenosūtītu dokumentu Latvijas Hokeja federācijai (LHF).

"Domāju, ka varbūt man nevajadzēja savas domas izteikt asā formā, bet treniņā klāt bija daudz liecinieku, kuri var apliecināt - es viņu apvainoju vai ne. Nākamajā dienā mani izsauca [priekšniecība], paziņoja, ka mani atbrīvo par skolas darbinieces apvainošanu. Uzreiz atrada divus vecākus. Viens no vecākiem bija uzrakstījis vēstuli, no kuras izriet, ka es esmu Latvijas hokeja kapracis. Cilvēkiem ir raksturīgi redzēt baltu un melnu. Es sevi neuzskatu par paipuisīti, bet nedomāju, ka kāds vecāks no malas var spriest par manu trenera kompetenci. Vēl viens tēvs izteica pretenzijas par to, ka viņa dēls maz spēlē," laikraksts citē Cicurska teikto.

Ja Cicurskis nebūtu atlaists, viņš būtu turpinājis trenera darbu. Taču tagad, ja sauktu atpakaļ, viņš stipri šaubās, vai ietu.

"Vai brauktu trenēt citur? Piedāvājumi ir izteikti, bet neatklāšu, kādi. Tāpat nav noslēpums, ka Jelgavā strādā Kuļibaba un Ļebedevs, kuri mani sauca pie sevis jau pirms gada, kad sākās iepriekšējās vēja plūsmas," atklāj Cicurskis.

74 gadus vecais speciālists karjeras laikā vadījis Latvijas U-18 un U-20, bet "Liepājas Metalurga" un "Liepājas" klubos bijis meistarkomandu galvenā trenera asistents un dublieru komandas galvenais treneris. Cicurskis galvenokārt trenējis bērnu un jauniešu komandas.

Pērnā gada novembrī Cicurskis bija viens no Latvijas izlases galvenā trenera Boba Hārtlija asistentiem Liepājā notikušajā Četru nāciju turnīrā.